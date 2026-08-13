Agencias
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana expulsa a nueve diplomáticos de la Embajada de Cuba

Guardar

Santo Domingo, 13 ago (EFE).- La República Dominicana expulsó a nueve diplomáticos cubanos y a sus familiares, quienes tendrán un plazo de siete días para abandonar el país, informó este jueves la Cancillería en un breve comunicado en el que no explicó los motivos de esta decisión.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), esta medida "se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte". EFE

PUBLICIDAD

(foto)

Últimas Noticias

La torre de la catedral de Manizales, un reflejo de la magnitud del terremoto de Colombia

Infobae

DARA, ganadora de Eurovisión, promete magia y mucha energía para el certamen de 2027

Infobae

Se aprueba con sanción automática polémica ley de jubilación para congresistas en Paraguay

Infobae

Colombia suma 273 muertos, un nuevo sismo y polémica por la ayuda tras el terremoto

Infobae

Elevan a 273 los muertos y 3.800 los heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

Elevan a 273 los muertos y 3.800 los heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia