República Dominicana expulsa a nueve diplomáticos de la Embajada de Cuba

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Santo Domingo, 13 ago (EFE).- La República Dominicana expulsó a nueve diplomáticos cubanos y a sus familiares, quienes tendrán un plazo de siete días para abandonar el país, informó este jueves la Cancillería en un breve comunicado en el que no explicó los motivos de esta decisión.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), esta medida "se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte". EFE

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(foto)