La Conferencia Sectorial de Infancia se celebrará el 27 de agosto y abordará la ayuda a Ceuta para menores migrantes

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La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebrará el jueves 27 de agosto y abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, vinculado a la atención de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en la actualidad en la ciudad autónoma.

Así lo han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia tras celebrar la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico encargado de confeccionar el orden del día de la Conferencia Sectorial.

Estas mismas fuentes han señalado que la fecha ha sido trasladada a las comunidades autónomas este jueves, durante la celebración de la Comisión. Además, han informado que en la reunión de esta mañana han estado presentes las direcciones generales de Infancia de todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura, consejerías de Vox.

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De la misma manera, el departamento que dirige Sira Rego ha avanzado que, durante la Comisión, las comunidades autónomas presididas por el PP "se han negado a incorporar en el orden del día de la Conferencia del próximo 27 de agosto un punto informativo y de debate sobre la atención a estos menores y la situación de Ceuta". En todo caso, ha explicado que la ministra propondrá de nuevo la inclusión de este punto al inicio del encuentro, que tendrá que votarse.

La Conferencia Sectorial del 27 de agosto será la primera en celebrarse tras la entrada masiva de extranjeros a Ceuta de forma irregular el 30 y 31 de julio. Según cifras del Gobierno central, entraron a la ciudad autónoma alrededor de 72.000 personas, de las que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estima que permanecen en el territorio entre 8.000 y 11.000.

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La ministra Sira Rego aseguró recientemente desde Ceuta que había 1.342 niños registrados en el sistema de acogida ceutí. En este sentido, reconoció que existió "una situación de desborde", pero defendió que se estaba "controlando".