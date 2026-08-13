La CEOE Tenerife advierte de la crisis de suministros cárnicos que afectará a las islas con una subida de precios

07/06/2023 El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS CEOE-TENERIFE

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La CEOE Tenerife ha valorado este jueves la "estabilidad actual" en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sin embargo ha advertido de los "riesgos inminentes" en la economía de cara al próximo otoño, ya que la crisis de suministros cárnicos afectará a las islas tras las restricciones sanitarias a las importaciones de Brasil.

"Esta situación amenaza con desabastecer el 50% del mercado del pollo y vacuno en las próximas semanas, lo que elevará los precios de la alimentación y la hostelería. A este problema de suministro se añaden los nuevos costes derivados de la reforma de la Unión Europea sobre envases", ha advertido la patronal en una nota de prensa.

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La normativa, apunta la CEOE, obliga a las empresas del sector a realizar inversiones "millonarias" para adaptarse, costes que difícilmente podrán ser absorbidos por el tejido empresarial sin afectar al precio final.

A esta situación suman el riesgo que supondrá la retirada progresiva de las ayudas públicas, lo que podría generar una presión añadida de hasta 0,85 puntos porcentuales sobre el IPC en los próximos meses. Esto supondría una pérdida para la competitividad y el poder adquisitivo en las islas.

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Si bien la CEOE Tenerife ha valorado la estabilidad actual de la provincia occidental canaria, ha instado a las administraciones públicas "a vigilar de cerca" el problema del desabastecimiento cárnico y a flexibilizar la presión regulatoria. "La acumulación de nuevos costes de inversión y la retirada de ayudas públicas suponen un desafío crítico en un momento de gran incertidumbre global", han aseverado desde la patronal.

ESTANCAMIENTO DE INFLACIÓN

El presidente de la patronal, Pedro Alfonso, ha alertado este jueves del "dato preocupante" que deja la inflación en julio, con una subida de precios del 3,4 en Canarias, "por encima de los niveles compatibles" con la estabilidad: "La inflación puede aparecer rápidamente, pero es difícil sacarla cuando se vuelve persistente".

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En declaración ofrecidas a los medios, Alfonso ha advertido que si las tensiones inflacionistas continúan extendiéndose por Europa, el Banco Central Europeo tendrá "menos margen para relajar su política monetaria e incluso podría haberse obligado a endurecerla", lo que significaría que la financiación para las familias y las empresas sería más cara, de forma que se resentiría la inversión con menor crecimiento y empleo.

De este modo, ha proseguido, la inflación tiene "un efecto recaudatorio importante" para elevar los precios, salarios nominales y bases imponibles, y aumenta automáticamente parte de la recaudación pública, de forma que ha considerado "fundamental" evitar que esa recaudación se convierta en un gasto estructural "irreversible".

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"No debemos olvidar que la inflación puede aparecer rápidamente, pero lo realmente difícil es sacarla de la economía cuando se vuelve persistente", ha advertido.