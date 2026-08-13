Brasil recogerá este año una cosecha récord de 353 millones de toneladas de granos

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Río de Janeiro, 13 ago (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores y abastecedores de alimentos del mundo, recogerá este año una cosecha récord de 353 millones de toneladas de granos, con un crecimiento del 2,0 % frente a la de 2025, según las proyecciones divulgadas este jueves por el Gobierno.

La producción brasileña de cereales, leguminosas y oleaginosas de 2026 marcará un récord por segundo año consecutivo, ya que la de 2025 (346,1 millones de toneladas) es hasta ahora la mayor del país, según las previsiones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

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La proyección calculada a partir de las visitas que los técnicos del organismo hicieron al campo en julio supera en un 1,6 % la hecha en junio, cuando se preveía una cosecha de 347,4 millones de granos. El aumento de 5,6 millones de toneladas en la proyección entre un mes y otro reflejó el buen estado de los cultivos y las condiciones meteorológicas favorables.

Según el organismo estatal de estadísticas, el aumento de la producción este año reflejará la expansión del 1,8 % en el área cultivada con respecto a 2025, hasta 83,1 millones de hectáreas.

La soja, el maíz y el arroz, los tres principales productos del país en ese orden, supondrán el 92,9 % de la producción brasileña de granos este año y el 87,4 % del área cosechada.

La producción récord en 2026 será impulsada principalmente por un aumento del 5,3 % en la cosecha de soja, hasta 174,9 millones de toneladas, un resultado histórico impulsado por la expansión del 1,3 % en el área cultivada, hasta 48,4 millones de hectáreas.

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La producción de maíz aumentará un escueto 0,1 %, hasta 141,8 millones de toneladas, lo que no impedirá que sea un nuevo récord.

La cosecha récord de soja y maíz compensará la caída del 11,3 % que sufrirá la producción de arroz, que se reducirá hasta 11,2 millones de toneladas.

Uno de los destaques este año será el sorgo, cuya producción aumentará un 7,6 %, hasta 5,8 millones de toneladas.

En contrapartida, la producción de algodón se reducirá en un 6,7 %, hasta 9,2 millones de toneladas, y la de trigo en un 18,6 %, hasta 6,4 millones de toneladas.

Según proyecciones de los economistas, la producción récord de alimentos este año permitirá que la participación del sector agropecuario en el PIB de Brasil avance hasta cerca del 30 % en 2026 e impedirá una mayor desaceleración en el crecimiento de la economía del país.

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La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 2,3 % en 2025, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y la última previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,0 % en 2026. EFE