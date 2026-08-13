Alavés despide al serbio Maras por disminución "voluntaria y continuada" de su rendimiento

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Vitoria (España), 13 ago (EFE).- El Deportivo Alavés español anunció este jueves el despido de Nikola Maras "por una disminución manifiesta, voluntaria y continuada de su rendimiento de trabajo normal o pactado".

Se trata de despido disciplinario, tras la conclusión del expediente contradictorio incoado según el Convenio Colectivo AFE-LALIGA.

Según informó el club en una nota de prensa, el despido se basa en un informe incorporado al expediente que analiza "de manera integral y longitudinal" el rendimiento del jugador durante la totalidad de su relación contractual con el Club.

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Para la elaboración de dicho informe la entidad alavesista evaluó "diferentes parámetros objetivos de su actividad deportiva, incluyendo datos técnico-tácticos obtenidos a través de Wyscout, métricas de rendimiento físico competitivo procedentes de SkillCorner y registros relativos a la carga y al comportamiento del jugador en los entrenamientos recopilados mediante los sistemas Catapult y WIMU".

Según estos datos, el Alavés concluyó que "se ha producido una disminución manifiesta, voluntaria y continuada del rendimiento de trabajo normal o pactado del jugador".

Con todos los datos adjuntados en el expediente presentado, Nikola Maras tuvo la oportunidad de formular las alegaciones correspondientes, pero al no llevarlo a cabo el Deportivo Alavés comunicó al jugador la resolución de su contrato mediante despido disciplinario.

El zaguero serbio terminaba contrato en 2027 tras firmar un acuerdo con el Alavés en el curso 2023-24, después de llegar cedido por el Almería.

Maras logró el ascenso a Primera División y jugó 20 partidos en Segunda División hasta que una lesión de menisco le cortó la progresión.

El conjunto vitoriano cedió al jugador en varias ocasiones, al Levante, al Sporting y al Mirandés, hasta rescindir su contrato después de la pretemporada actual. EFE

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