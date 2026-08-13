Junta directiva del Centro Kennedy insiste en inscribir el nombre de Trump en su fachada

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Washington, 13 ago (EFE).- La junta directiva del Centro Kennedy votó este jueves por segunda vez a favor de cerrar la mayor parte del complejo artístico de Washington e inscribir el nombre del presidente, Donald Trump, en la fachada del establecimiento, contradiciendo una orden judicial vigente.

La junta directiva, elegida por el mandatario republicano, resolvió votar a favor de inscribir en el edifico la frase: "Restaurado y renovado por el presidente Donad J. Trump".

La resolución de la junta incluye el cierre del inmueble por dos años para realizar importantes renovaciones, decisión que había sido bloqueada por un juez federal en marzo pasado.

El nuevo dictamen de la administración del centro artístico pone a prueba la resolución judicial que calificó como injustificado el cierre prolongado del espacio.

El pasado 8 de julio, una corte federal de apelaciones de la capital decidió que el nombre del presidente no podía aparecer en la fachada, argumentando que solo el Congreso tiene la autoridad para modificarlo.

Un juez consideró el 29 de mayo que la junta directiva del Centro Kennedy, formada por afines al presidente, no tenía capacidad para cambiar el nombre de la institución, ya que fue el Congreso quien fijó su denominación y, por tanto, el único que tiene potestad para modificarlo.

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El magistrado, que dio un plazo de dos semanas para la retirada del nombre de Trump, señaló que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre, basado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución. EFE