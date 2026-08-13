El chavismo cree que legado de Fidel Castro "sigue vivo" en el centenario de su natalicio

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Caracas, 13 ago (EFE).- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consideró este jueves que el legado del líder de la Revolución cubana Fidel Castro (1926-2016) "sigue vivo", cuando se cumplen cien años de su natalicio.

"Reconocemos en Fidel al visionario de perspectiva creadora, al pensador de talla mundial, que se labró a pulso de coherencia, dignidad y una fe inquebrantable en el ser humano", señaló el PSUV en un comunicado publicado en su cuenta de X.

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Asimismo, recordó a Castro como un "hombre de trato cercano, de memoria prodigiosa y de ternura infinita para los humildes", y subrayó que el líder cubano envió médicos a África, maestros a América Latina y dio "apoyo incondicional a las causas justas de todo el planeta".

Cuba y Venezuela comenzaron a ser estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder en 1999 del fallecido presidente Hugo Chávez. Tras su muerte, en 2013, asumió la Presidencia Nicolás Maduro, quien también profundizó relaciones con La Habana.

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La captura de Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos constituyó un parteaguas en las relaciones bilaterales entre Caracas y La Habana, que pasaron de ser estrechos aliados políticos y económicos durante décadas a mantener contactos cada vez más distanciados.

Venezuela era el principal proveedor de petróleo a la isla, pero el bloqueo petrolero estadounidense impuesto desde enero cortó esos suministros. Además, el Gobierno venezolano disminuyó la presencia en el país del personal cubano que se desempeñaba en las misiones estatales en sectores como la salud, principalmente.EFE

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