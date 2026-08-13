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República Dominicana ordena la expulsión de nueve diplomáticos cubanos

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El Gobierno de República Dominicana ha anunciado este jueves la expulsión de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, quienes tendrán un plazo de siete días para abandonar el país centroamericano.

"El Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines", ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

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La cartera diplomática ha enmarcado la medida en sus "facultades" en virtud del Derecho Internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien no ha precisado ninguna causa o motivo para adoptarla.

"El Gobierno dominicano (...) seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países", ha agregado.

Cuba y la República Dominicana retomaron en 1996 sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1959, bajo la Cuba de Fidel Castro y la dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo.

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