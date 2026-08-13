Giménez Cacho explora su propia "vulnerabilidad masculina" en el monólogo 'Nocturno'

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Ana Báez

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- El actor Daniel Giménez Cacho lleva un tiempo revisando en "talleres y terapias" cómo su "herencia patriarcal" ha influido en sus propias limitaciones para mostrarse vulnerable como hombre, un ejercicio introspectivo que cobrará vida en el escenario cuando interprete el monólogo de 'Nocturno', la nueva obra de teatro dirigida por Francisco Franco Alba.

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"Estaba en todo ese movimiento fuerte con mi familia, mi esposa, mis hijos, de la vulnerabilidad, de si lloras o no … y de repente llega esta obra, que es justamente pura vulnerabilidad en un hombre. Es como si la hubiera llamado o hay un plan superior que dijo: 'A ver, pásenle esta obra a este muchacho, a ver si entiende'", cuenta Giménez Cacho en una charla con EFE.

Antes de comenzar la entrevista, Giménez Cacho (Madrid, 1961) y Franco Alba (Aguascalientes, 1963) se acomodan en el centro del escenario del Centro Cultural Teatro 2, donde se estrenará esta pieza teatral escrita hace 26 años por el dramaturgo estadounidense Adam Rapp, cuya historia retrata el proceso de "redención" de un escritor que cometió un homicidio en su juventud.

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La escenografía es minimalista, negra y vacía. En medio de esa "nada", el actor intenta ocultar una taza de café, pero se rinde y la ubica detrás de él.

"Como ves, en este escenario uno está completamente expuesto, no hay para dónde hacerse, no hay dónde esconderse", exclama como si la afirmación fuera una metáfora de su propia masculinidad.

En sus más de cuatro décadas de trayectoria, el intérprete mexicano ha encarnado papeles de algunos de los mejores directores: Alejandro González Iñárritu, Lucrecia Martel, Pedro Almodóvar y muchos más.

Sin embargo, en esta ocasión asegura que no está "construyendo un personaje", sino un espejo de sí mismo: "Aquí traigo mi experiencia de vida, mis ilusiones, mis memorias".

Admite también que ese salto al vacío jamás lo habría dado sin la dirección de su amigo Franco Alba, a quien conoce desde hace más de 45 años y con quien ya trabajó en obras de teatro como 'Network' (2022).

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"Para un proyecto como este se necesita mucha confianza (...) y un director con el que exista esa confianza y cariño, porque también pienso que el cariño acá está jugando un papel importante", confiesa.

De esa confianza nace lo que Franco Alba describe como un "juego sin jerarquías", en el que Giménez Cacho sube al escenario con toda libertad creativa para representar a un protagonista que se "arma de valor" para contar una y otra vez el episodio más oscuro de su vida.

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"Es un escritor narrándonos su autoficción", apunta el director sobre este hombre que encuentra en la literatura y en el relato de su propia vida una forma de "procesar la tragedia y el dolor".

Aunque esta obra se escribió en una realidad anclada a Estados Unidos e incluso ha sido descrita como el retrato de la fractura del "American Dream", el protagonista de 'Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades' (2022) considera que el "vacío" por el que transita el personaje tiene eco en México y en cualquier lugar.

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Porque en la actualidad, destaca, "las personas no se están relacionando"; todo es una "apariencia", un "deber ser" que presumimos en nuestros teléfonos.

"¿Qué pasa en una estructura como esa cuando viene la tragedia? Pues no hay una red que pueda procesarlo y 'pum', explotan las familias porque no hay diálogo… Eso es muy dramático", reflexiona.

Giménez Cacho deja la taza de café sobre el escenario, se pone un casco de bicicleta y, antes de salir del teatro, confiesa a EFE que ya prepara su segunda película. No tendrá vínculo con 'Juana' (2025), su debut como cineasta, aunque el rol protagónico lo ocupará de nuevo una mujer.

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'Nocturno' se estrenará el próximo 28 de agosto en Ciudad de México bajo la producción de Alejandro Gou y Guillermo Wiechers. EFE

(foto)(video)