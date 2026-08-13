El Celta admite que la situación con el césped de Balaídos es "drástica" y decide cambiarlo

26/02/2025 Estadio Municipal Abanca Balaídos DEPORTES GALICIA ESPAÑA EUROPA PONTEVEDRA AUTONOMÍAS CONCELLO DE VIGO

Guardar

El RC Celta apunta que el tratamiento que realizaron al césped del Estadio ABANCA Balaídos ante el hongo que detectaron funcionó inicialmente, pero que contra todo pronóstico hubo una "involución" que ha provocado la suspensión del primer partido de LaLiga EA Sports ante el CA Osasuna, al tiempo que ante lo "drástica" que es la situación, han decidido cambiarlo completamente porque no pueden esperar a que el campo supere la enfermedad dado lo apretado del calendario y con el filial también teniendo que jugar ahí.

"En las últimas semanas detectamos que había un hongo, el campo se puso enfermo y procedimos como en cualquier otra ocasión para tratar esa enfermedad. La evolución fue buena, continua y ante esa evolución favorable comunicamos a LaLiga la semana pasada que teníamos esta enfermedad", relató Carlos Cao, director de Infraestructuras del equipo gallego.

PUBLICIDAD

Por ello, la patronal envió a sus técnicos este miércoles e "hicieron una evaluación de todos los trabajos" realizados por el club y les dieron "un informe favorable del estado del campo". "El campo estaba evolucionando correctamente y todo indicaba que a una semana y media del primer partido, estuviera en óptimas condiciones", subrayó.

"A partir de ahí, seguimos procediendo con la evaluación y con todas las pautas establecidas con LaLiga, pero el martes, cuando hacemos la siega de mañana, detectamos que el campo no solo se había frenado en su evolución favorable, sino que realmente se había expandido la enfermedad y era más notoria en las zonas centrales", añadió el directivo.

PUBLICIDAD

Entonces, comunicaron a Liga esta nueva situación y el organismo procedió a hacer una segunda inspección. "Analiza todo lo que habíamos realizado en estos últimos días desde su última visita, ve que es correcto el tratamiento que estábamos aplicando y se sorprende igual que nosotros de esta involución o de este crecimiento que ha tenido este hongo", advirtió.

Ahora, "los siguientes pasos" podrían limitarse a seguir "simplemente tratando la enfermedad y esperar dos, tres, cuatro semanas a que realmente se supere esta fase enfermiza y el césped vuelva a su estado habitual". "Obviamente, no podemos actuar de esta manera porque hay un partido el día 24 de agosto del Fortuna y partidos ya consecutivos tanto del primer equipo como del filial. Con lo cual, la situación es drástica", admitió.

PUBLICIDAD

"Hoy jueves mismo entran las máquinas desmontando el césped actual y ya tenemos en camino de Vivero un césped nuevo para poder estar en su estado óptimo de cara al día 24. Recordemos que este año no optamos en verano por hacer un cambio de césped, sino que teníamos previsto uno a mitad de temporada. Se hizo un tratamiento exhaustivo para que de aquí a mitad de temporada el campo asumiese toda la carga de trabajo que iba a tener encima, con lo que no es un nuevo cambio de césped, sino que es el que teníamos previsto más adelante", aclaró.

Cao lamenta el impacto para su afición para un partido con "las entradas todas vendidas y unas ansias tremendas de empezar una temporada ilusionante para todos". "El club lamenta tremendamente esta situación, pero son situaciones que se dan, que tenemos que afrontar, gestionar y revertirlas cuanto antes y que el próximo partido se ponga en marcha para nuestra gente pueda disfrutar en Balaídos, que es lo que deseamos todos", remarcó.

PUBLICIDAD

Además, desde el club céltico envían "un mensaje de agradecimiento hacia Osasuna". "Desde el primer momento entendieron cuál era la situación, con un mensaje de comprensión en todo momento y de colaboración. Ha habido contacto directo con su Junta Directiva, estableciendo cuáles sean las posibilidades o no, y aportando posibilidades abiertas a LaLiga para poder jugar este partido en otra fecha. Colaboración total por su parte, con lo cual agradecérselo, pedirle disculpas a su afición, que se iba a desplazar para este domingo también", sentenció el director de Infraestructuras.