Calar Alto (Almería) esquiva las nubes y supera las 53.000 visualizaciones con la retransmisión del eclipse

Guardar

La retransmisión del eclipse solar desde el Observatorio de Calar Alto, en Gérgal (Almería), logró sobreponerse a las nubes que impidieron contemplar el primer contacto y mostró en directo el fenómeno desde su máximo hasta la puesta de sol, en una emisión de algo más de dos horas que acumula más de 53.000 visualizaciones solo en 'YouTube'.

El fundador y director de Azimuth Educación y Turismo Científico, Javier Sánchez Jiménez, ha destacado en declaraciones a Europa Press que el evento "técnicamente salió muy bien", pese a unas condiciones atmosféricas que obligaron a adaptar sobre la marcha una retransmisión que arrancó 40 minutos antes del inicio del eclipse desde la cúpula del telescopio de 1,23 metros.

PUBLICIDAD

El equipo de Azimuth encargado de la retransmisión, en el que también participó Álvaro Cabezuelo Doblaré desde Comunicación y Redes Sociales, había preparado, además de la observación en directo, contenidos sobre el propio Calar Alto, la ciencia que se desarrolla en el observatorio y las características de los eclipses para recurrir a ellos si las condiciones meteorológicas impedían mostrar el fenómeno.

La previsión resultó útil: varias nubes pasajeras ocultaron puntualmente el fenómeno y dejaron al directo sin el primer contacto. El cielo, sin embargo, terminó por dar una tregua en el tramo decisivo. "Tuvimos buena suerte", ha resumido Sánchez, quien ha explicado que a partir del máximo pudieron contemplar el resto del eclipse hasta la puesta de sol "en su integridad".

PUBLICIDAD

En Almería, el eclipse comenzó en torno a las 19,42 horas y alcanzó su máximo hacia las 20,37 horas, cuando la Luna llegó a ocultar aproximadamente el 96 por ciento del disco solar. El astrónomo ha recordado que una observación de estas características depende inevitablemente de la meteorología. "Cuando uno juega y observa la naturaleza, depende de ella", ha subrayado.

Más allá de las visualizaciones acumuladas en 'YouTube', la retransmisión amplió su alcance a través de la televisión, ya que su señal fue utilizada por RTVE, Canal Sur y alguna cadena privada, según ha señalado el responsable de Azimuth.

Ese escaparate ha permitido mostrar Calar Alto a un público que no necesariamente conocía hasta ahora el observatorio. Sánchez ha situado precisamente ahí uno de los principales valores de este tipo de acontecimientos: "divulgar la ciencia y dar visibilidad al trabajo de la comunidad científica astronómica española".

PUBLICIDAD

UNA VENTANA PARA DESCUBRIR CALAR ALTO

La repercusión del eclipse puede tener después una traducción directa en las visitas al observatorio, aunque Azimuth no puede medir todavía un incremento inmediato de reservas provocado por el fenómeno. La razón es que sus actividades suelen completar aforo con meses de antelación. "Prácticamente nosotros completamos aforo de eventos con meses de antelación", ha explicado el astrónomo.

PUBLICIDAD

Así, cuando un fenómeno como este alcanza su mayor repercusión mediática, buena parte de la programación más próxima ya tiene todas sus plazas cubiertas.

El efecto del eclipse podrá apreciarse, por tanto, a más largo plazo, entre quienes hayan descubierto Calar Alto a través de la emisión y decidan después reservar una visita diurna o una experiencia astronómica nocturna.

Sánchez ha planteado como ejemplo el caso de una persona que, después de ver la retransmisión y "conocer algunas pinceladas" del observatorio, quiera acudir personalmente para descubrir sus instalaciones.

Azimuth aspira precisamente a que ese recorrido entre divulgación y visitas siga creciendo. El director ha explicado que procuran mantener "esa rueda" en marcha y hacerla crecer "como si fuese una bola de nieve", con el objetivo de que cada vez más personas conozcan Calar Alto y "el buen hacer de nuestra comunidad científica".

PUBLICIDAD

La atención sobre los grandes fenómenos astronómicos tendrá además continuidad en menos de un año. El 2 de agosto de 2027, un eclipse total de Sol volverá a situar a la provincia de Almería entre los territorios privilegiados para su observación, ya que parte de su territorio quedará dentro de la franja de totalidad.