Erradicar las pérdidas de tiempo sigue en el foco del CTA de cara a la temporada 2026-27

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) arranca este viernes una nueva temporada en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion con mayores castigos para las pérdidas de tiempo, rechazando la 'ley Prestianni' y con novedades en las intervenciones del sistema de videoarbitraje.

La temporada 2026-27 está a punto de comenzar en el fútbol español, y como cada año el CTA ha introducido novedades para mejorar el espectáculo futbolístico. De nuevo, como en las últimas temporadas, uno de los principales objetivos del estamento arbitral es acabar con las pérdidas de tiempo, para dotar a los partidos de mayor ritmo y espectáculo.

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Con esa finalidad, los jugadores tendrán únicamente 10 segundos para abandonar el campo cuando sean sustituidos --desde que aparezca su número en el cartel--. En caso de no cumplirlo, el jugador que ingresa en el campo se quedará mínimo un minuto sin poder entrar, ya que lo hará cuando se detenga el juego una vez pasados los 60 segundos.

Además, los jugadores que sean atendidos por lesión, siempre que no sean producto de una falta sancionada con amarilla o roja, tendrán que abandonar el terreno de juego durante un minuto. Tan solo el portero estaría exento de salir del campo, aunque su equipo sí que vería como uno de los jugadores lo tiene que hacer. La elección recaerá sobre el entrenador.

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Este protocolo se llevará a cabo en todos los casos salvo que el árbitro sea el que detenga el juego por una conmoción, aunque desde el Comité Técnico de Árbitros han aclarado que todas estas sanciones se llevarán a cabo en "casos con expectativas claras de pérdida de tiempo". Además, como ocurriera en el Mundial, los jugadores tendrán cinco segundos para sacar de banda o meta, cambiando el signo del saque de banda o señalando córner --en saques de portería tardíos-- en el caso de superarse dicho tiempo desde que el árbitro haga sonar su silbato y empiece la cuenta.

En cuanto a las intervenciones del VAR, que volverá a ser lo menos protagonista posible, el CTA confirmó que se revisarán las segundas amarillas que se han señalado de manera errónea, y que nunca podrá entrar para ver si es amarilla o no una acción castigada por amonestación por el árbitro. Es decir, no entrará en amarillas no mostradas.

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Además, el fútbol español, al igual que la UEFA, no se acogerá a la conocida como 'norma Prestianni'. Así, no se expulsarán a jugadores por taparse la boca en una discusión durante el partido. Una medida que se ha tomado porque el CTA le parecía "excesiva", ya que no se puede determinar qué se ha dicho en realidad.

El máximo organismo del arbitraje español también aclaró que la acción de Marc Pubill frente al FC Barcelona en Liga de Campeones, en la que el defensa del Atlético paró el balón con la mano después de que su portero la pusiera en juego previamente, se señalará como penalti y siempre entrará el VAR, ya que no la considera una jugada interpretable.

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Todo ello en una temporada 2026-27 que en el fútbol profesional español contará con tecnología en el balón. Un avance que "facilitará" el trabajo a los árbitros y permitirá ser mucho más certero y rápido a la hora de determinar situaciones como las de fuera de juego.

Por último, como pasó en el Mundial, desde el VAR se podrá revertir una situación de córner si las imágenes evidencian de manera clara y rápida que es saque de portería. Eso sí, si el equipo pone el saque de esquina en juego sin que se haya revisado la acción no se podrá rearbitrar una vez esta acabe.

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