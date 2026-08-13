El delantero turco Enes Ünal regresa al Getafe CF

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El delantero turco Enes Ünal volverá a vestir la camiseta del Getafe CF durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, tras militar dos años en el Bournemouth inglés, según ha comunicado el club madrileño.

Ünal se convirtió en nuevo fichaje del conjunto dirigido por José Bordalás hasta 2029, con el que disputará en esta campaña la fase clasificatoria para la Conference League, que se desarrollará entre el 20 y 27 de agosto.

El turco llegó al Getafe en el verano de 2020 procedente del Villarreal CF, iniciando una etapa que se prolongó hasta enero de 2024. Durante este periodo como azulón el atacante disputó 109 encuentros oficiales y anotó 36 goles, "convirtiéndose en uno de los grandes referentes ofensivos de la historia reciente del club".

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Tras cuatro temporadas, el ariete de 29 años puso rumbo al AFC Bournemouth de la Premier League, inicialmente en calidad de cedido, antes de convertirse en jugador de propiedad. En su etapa en la Premier, Ünal logró únicamente convertir 5 goles y dar 4 asistencias en 58 partidos oficiales.

"Tras su etapa en el fútbol inglés, Ünal emprende ahora el camino de regreso al lugar donde dejó una huella imborrable", concluyó el comunicado.