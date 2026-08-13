El Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid recurre las restricciones de alimentos y agua en el examen MIR

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El Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT Unión Profesional, ha presentado un recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Sanidad para que se eliminen las restricciones sobre alimentos y agua establecidas para las próximas pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE).

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla los objetos que está permitido llevar al examen y precisa que, junto con la documentación y los útiles de escritura, "únicamente se podrá tener sobre la mesa una botella de agua pequeña transparente sin etiqueta". El Ministerio de Sanidad ha presentado estas medidas con el objetivo de evitar el fraude.

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El sindicato ha tachado de "desproporcionada" la medida, teniendo en cuenta además que el llamamiento comenzará a las 13.00 horas y el examen a las 14.00 horas, lo que supone que los aspirantes tendrían que permanecer un mínimo de cinco horas y media sin alimento, adelantando o modificando su horario habitual de comida.

SIME ha advertido de que impedir una pequeña ingesta durante un periodo tan prolongado puede impactar de forma negativa, aumentando la fatiga y afectando a la atención y concentración de los aspirantes, que se enfrentan a una prueba altamente competitiva, en la que unas pocas respuestas pueden modificar el número de orden y condicionar la elección de especialidad y plaza.

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Por ello, el recurso presentado por el sindicato solicita la modificación de la base novena, que recoge estos requisitos, o una interpretación que haga compatibles la seguridad del examen y la salud y el rendimiento de los aspirantes, a fin de evitar cualquier factor que pueda perjudicarles de forma innecesaria.

ENVASES TRANSPARENTES

La propuesta plantea que las instrucciones de la prueba incluyan la opción de llevar una pequeña cantidad de alimentos en bolsas o recipientes completamente transparentes, sometidos a la inspección del personal responsable, así como agua en envases transparentes y sin etiqueta, garantizando su reposición de manera controlada, ya que la convocatoria no precisa la capacidad de la botella permitida ni contempla su reposición.

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El recurso también pide asegurar el acceso inmediato a glucosa, alimentos, líquidos o medicamentos por razones médicas, especialmente ante situaciones como el riesgo de hipoglucemia en personas con diabetes.

Junto a esto, insta a aclarar las condiciones aplicables desde el llamamiento hasta el inicio del examen y publicar una instrucción única y vinculante para todas las sedes.

El sindicato ha subrayado que respalda la aplicación de medidas estrictas contra el fraude, pero considera que pueden garantizarse mediante controles homogéneos y verificables, sin prohibir de forma general cualquier ingesta durante un periodo tan prolongado, pues supone añadir dificultades evitables a una prueba decisiva para el futuro profesional de miles de aspirantes.

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