Evacuan por mar a residentes de una zona turística griega ante el avance de un incendio

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Viena, 13 ago (EFE).- Un incendio descontrolado cerca del complejo turístico de Siviri, en la península griega de Halkidiki, ha llevado este jueves a las autoridades a organizar una evacuación por mar, mientras más de 140 bomberos tratan de contener las llamas apoyados por dieciséis medios aéreos.

En la operación de rescate están participando un barco de Guardia Costera, uno de pasajeros y varias embarcaciones privadas, según informan los medios locales.

Al menos 150 personas han sido evacuadas hasta el momento, afirma la página web de la emisora Skai.

Ese medio señala que el incendio se extiende por un frente de dos kilómetros y que las llamas, azuzadas por el fuerte viendo, llegan a alcanzar hasta 30 metros en un pinar muy denso.

De acuerdo con Skai, la situación es "dramática", y las autoridades han enviado mensajes de alerta a los residentes para que se preparen por si es preciso evacuarlos.

El fuego ha afectado ya a varias casas particulares y turísticas, y un hotel en el que se hospedaban niños llegados de Ucrania ha tenido que ser desalojado, informa el diario Kathimerini.

Lo escarpado del terreno hace difícil el acceso por tierra, y los medios aéreos ven dificultado su trabajo por las densas nubes de humo y el viento. EFE