Agencias
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MITECO despliega 22 medios aéreos y 7 brigadas para la extinción de los incendios de Huelva, Huesca y Guadalajara

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Un total de 22 medios aéreos y siete brigadas helitransportadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) colaboran en la extinción de los incendios de Niebla (Huelva), Las Peñas de Riglos (Huesca) y Checa (Guadalajara), según ha informado este jueves el Departamento ministerial con datos de las 15:12 horas.

En concreto, MITECO tiene desplegados en Niebla (Huelva) un anfibio ALFA, tres anfibios FOCA, un helicóptero KILO, un helicóptero MIKE y tres brigadas helitransportadas. Además, tiene en Las Peñas de Riglos (Huesca) una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, un avión ACO, tres anfibios ALFA, tres anfibios FOCA, cuatro aviones TANGO, dos helicópteros LIMA, un helicóptero MIKE y tres brigadas helitransportadas.

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Además, en Checa (Guadalajara) hay un helicóptero MIKE y una brigada helitransportada.

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