Un incendio causa una fuerte explosión en una fábrica de municiones en provincia de Roma

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Roma, 13 ago (EFE).- Un incendio en una fábrica de municiones y explosivos en Colleferro, a unos 50 kilómetros al sureste de Roma, provocó este jueves una fuerte explosión y una densa columna de humo sin que por el momento se hayan registrado víctimas ni heridos.

Según las primeras informaciones, el fuego se declaró en el departamento de prensado de pólvoras y desencadenó una violenta detonación que llegó a escucharse en varios municipios cercanos.

Las imágenes difundidas tras el suceso muestran cómo un fuego de reducida dimensión dio paso de forma repentina a una gran detonación, seguida de una densa columna de humo negro.

Los equipos de rescate precisaron que el siniestro afectó únicamente a un área delimitada de la planta de producción y almacenamiento, y confirmaron que ningún trabajador ni persona en las inmediaciones resultó herida, según recogen los medios italianos.

Varias dotaciones de bomberos y efectivos de seguridad se desplazaron al complejo para acordonar la zona y controlar las llamas, en una intervención que se vio dificultada en los primeros momentos por la intensidad del fuego y el elevado riesgo asociado al material explosivo del recinto.

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El complejo industrial ocupa una superficie de cerca de 100 hectáreas, históricamente perteneció a la empresa italiana del sector de la defensa Simmel Difesa y actualmente forma parte del grupo franco-alemán KNDS Ammo Italy.

La planta está especializada en la fabricación de municiones de mediano y grueso calibre para sistemas de defensa terrestre y naval, así como en la producción de componentes explosivos y propelentes sólidos destinados a aplicaciones aeroespaciales. EFE

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