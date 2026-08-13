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Instagram cambia el logo de su nombre después de una década

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Nueva York, 13 ago (EFE).- La red social Instagram ha cambiado este jueves el logo de su nombre después de una década, con una fuente más simplificada y en cursiva para "refrescar" su identidad, según ha divulgado su director, Adam Mosseri.

"El 'wordmark' (logo del nombre) arriba de la 'app' no ha cambiado en diez años, así que era hora de refrescarlo. Más limpio y moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el arte que siempre lo hicieron Instagram", ha dicho Mosseri en su cuenta de la plataforma.

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El ejecutivo no ha hecho referencia al logotipo de la aplicación en sí, el famoso cuadrado con el objetivo de una cámara sobre un fondo degradado en colores morado y naranja, y que acompañaba a la anterior identidad gráfica de su nombre.

Mosseri ha compartido asimismo el nuevo logo del nombre en la red social Threads, integrada en Instagram, y ha añadido que quería conocer las "opiniones polémicas" de los usuarios, muchos de los cuales se han burlado de la tipografía.

"¿Soy solo yo o se lee Instagzam?", ha dicho un usuario, que ha señalado la similitud entre la letra r y una z, mientras que otros leían "Instaguam" o "Instagzam". Otros parecían contentos o nostálgicos, comentando que era "el fin de una era". EFE

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