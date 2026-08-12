Un barco de pasajeros que partía de Bali se incendia en el estrecho de Lombok

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Yakarta, 12 ago (EFE).- Un barco con 131 personas a bordo que partía de la turística isla de Bali se incendió este miércoles en aguas del estrecho de Lombok y las autoridades han puesto en marcha un operativo de rescate que por el momento ha permitido evacuar a 112 de ellas.

El incidente se produjo sobre las 4:39 hora local (19:30 GMT del martes), cuando la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) de Mataram –la principal ciudad de la isla de Lombok, en su costa oeste- recibió un aviso de emergencia, informó la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) en un comunicado.

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El barco KMP Putri Yasmin, incendiado por causas aún desconocidas, transportaba a 131 personas y se dirigía desde el puerto de Padangbai, en el sureste de Bali, hacia el de Lembar, en el suroeste de Lombok, según Basarnas.

Padangbai sirve como punto de partida de embarcaciones de pasajeros que viajan desde Bali, visitada cada año por millones de turistas extranjeros, a puntos de Lombok como las islas Gili.

Del total de personas a bordo del barco, 112 han sido evacuadas, mientras continúan las labores para rescatar a las 19 restantes, de acuerdo con las autoridades.

El jefe de la Oficina SAR de Mataram, Muhamad Hariyadi, indicó en el comunicado que fueron desplegados "inmediatamente" después de recibir el aviso rescatistas en lanchas para realizar operaciones de evacuación, así como un helicóptero para "una vigilancia aérea más amplia".

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La Oficina SAR de Denpasar (Bali) también participa en el operativo puesto en marcha, además de la Armada de Indonesia, la Policía de Lombok Occidental, la Capitanía del Puerto de Lembar, yates privados y residentes locales, entre otros.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

A principios de agosto, un incendio en un ferri frente a la costa de Madura (Java Oriental) dejó tres muertos, mientras que, en julio de 2025, tres personas fallecieron por otro fuego en un ferri con 580 personas a bordo en la provincia de Célebes Septentrional.

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El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de cerca de 290 millones de habitantes. EFE

(foto)(vídeo)