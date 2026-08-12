El Kospi surcoreano sube casi un 5 % a media sesión por el empuje de las tecnológicas

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Seúl, 12 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía casi un 5 % a media sesión de este miércoles, debido al buen desempeño del sector de chips que sigue resistiendo las caídas recientes en Wall Street.

Poco más de tres horas tras el inicio de operaciones, el indicador subía un 4,97 %, o 315,25 puntos, hasta los 6.660,78 enteros. En la sesión previa, el Kospi se elevó un 0,73 %.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, por otro lado, perdía un 0,13 %, o 1,14 puntos, hasta las 856,70 unidades.

En los últimos dos días, la Bolsa surcoreana ha resistido las pérdidas en Wall Street influidas por la venta masiva de acciones tecnológicas y la incertidumbre de los inversores por la continua guerra en Oriente Medio.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics se disparaba alrededor del 7,5 % a media sesión, y el gigante del sector SK hynix hacía lo propio con un crecimiento por encima del 8 %.

Por otro lado, Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, se elevaba por arriba del 2,5 %, y la firma de inversión en tecnología SK Square saltaba poco más del 10 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor crecían casi un 2 %, mientras que las de su empresa hermana Kia aumentaban en el mismo nivel.

La empresa de servicios financieros Samsung Securities lograba incrementarse cerca del 1,5 % pese a que este miércoles el Tribunal Supremo ordenó que compensara al Servicio Nacional de Pensiones con un 1.860 millones de wones (1,3 millones de dólares) por un error administrativo de hace ocho años, según la agencia local de noticias Yonhap. EFE

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