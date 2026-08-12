3-0. Saprissa vence a Mixco y avanza a cuartos de final de la Copa Centroamericana

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San José, 11 ago (EFE).- El Saprissa costarricense se impuso este martes con comodidad por 3-0 al Mixco guatemalteco, con lo cual mantuvo su racha perfecta de tres triunfos en la misma cantidad de partidos disputados en la fase de grupos y obtuvo el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El 'monstruo morado' liquidó el partido en apenas media hora con los goles del atacante panameño Newton Williams al minuto 3, del extremo Gerson Torres, al 7, y del zaguero Kendall Waston al 32, frente a un rival que ofreció poca resistencia y cuando pudo acercarse al marco rival se topó con las manos del guardameta Abraham Madriz.

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Con esta victoria el Saprissa llegó a 9 puntos como líder del Grupo C, seguido por el Olimpia hondureño (6 puntos), y luego aparecen aún sin puntos el Alianza panameño, el Umecit panameño y el Mixco guatemalteco. En este formato cada equipo juega un total 4 partidos en la fase de grupos (2 en casa y 2 como visitante).

En el partido de este martes, disputado en el Estadio Ricardo Saprissa, en San José, el conjunto local encaminó el partido desde el minuto 3 cuando Gerson Torres tiró un centro preciso para que el delantero panameño Newton Williams abriera el marcador con un certero remate de cabeza.

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El segundo tanto cayó rápidamente tras una buena jugada del extremo nicaragüense Bancy Hernández, quien se escapó por la banda izquierda y sirvió la pelota al área, donde Gerson Torres solamente tuvo en empujar el balón a la red al minuto 7.

Siguió dominando el partido el cuadro costarricense y al minuto 32 apareció el espigado zaguero Kendall Waston para marcar el 3-0 con un remate de cabeza en una jugada de tiro de esquina.

El resultado pudo ser más abultado pero un gol de Gerson Torres fue anulado por un fuera de fuera de juego.

El Mixco se acercó con un remate de cabeza de Lynner García que se estrelló en el vertical, en lo que fue su ocasión más clara de gol.

En el segundo tiempo el equipo local, dirigido por el entrenador Hernán Medford, se dedicó a administrar la ventaja e intentó ampliar el marcador, sin éxito.

El equipo guatemalteco realizó un par de remates de larga distancia que fueron contenidos con solvencia por el portero Abraham Madriz.