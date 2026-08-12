Sheinbaum habla con presidente de Goldman Sachs sobre opciones de inversión en México

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Ciudad de México, 11 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes en Palacio Nacional con el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, con quien abordó las oportunidades de inversión en el país.

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum contó detalles de la reunión, aunque no precisó una posible cifra de inversiones.

"En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México", apuntó Sheinbaum.

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El Plan México es una estrategia con la que Sheinbaum pretende elevar la competitividad del país, atraer inversiones de alto valor agregado y generar empleos mejor remunerados tanto para el mercado interno como para las exportaciones.

Además, constituye uno de los principales ejes económicos de la Administración de Sheinbaum (2024-2030) y contempla una mayor coordinación entre el sector público y privado para impulsar proyectos industriales, de infraestructura y de innovación tecnológica.

Esto, en un contexto marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y por la revisión de las reglas comerciales para la industria manufacturera en Norteamérica.

El pasado 29 de julio, Sheinbaum se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para precisamente analizar mecanismos de financiamiento para fortalecer el citado plan. EFE

(foto)