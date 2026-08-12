España, el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles el eclipse total de Sol

08/04/2024 (Foto de ARCHIVO) SOCIEDAD DPA VÍA EUROPA PRESS

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España será el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles 12 de agosto el eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares)

Este fenómeno atraerá la atención de la comunidad científica nacional e internacional, medios de comunicación de todo el mundo y personas que se desplazarán para presenciar este acontecimiento histórico.

España volverá a contemplar este miércoles un eclipse total de Sol, el primero visible desde la Península Ibérica desde 1912 y que marcará el inicio del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia excepcional que situará al país en el centro de la astronomía mundial durante los próximos tres años.

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La planificación de este acontecimiento se ha desarrollado a través de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, formada por trece ministerios, y creada por el Consejo de ministros en julio de 2025 para coordinar un fenómeno astronómico de estas características.

"Mañana España volverá a mirar al cielo para vivir un momento histórico. El eclipse total de Sol representa una oportunidad única para acercar la ciencia a la ciudadanía y despertar nuevas vocaciones científicas. Queremos que millones de personas puedan disfrutar de este fenómeno con seguridad y con el respaldo de información rigurosa y contrastada", ha asegurado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

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EL OBSERVATORIO DE YEBES, SEDE OFICIAL DEL SEGUIMIENTO DEL ECLIPSE

El Gobierno ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara), el mayor centro del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como sede oficial del seguimiento institucional del eclipse organizando la jornada 'Eclipsados y eclipsadas por la ciencia'.

Este centro acogerá los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, nacionales e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones.

Desde sus instalaciones se desarrollará una programación científica e institucional, con la participación de especialistas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro de Astrobiología (CAB), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Agencia Espacial Española (AEE). La Agencia Espacial Europea (ESA) participará en esta jornada con los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García, y colabora en las acciones de divulgación del proyecto Trío de Eclipses.

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Además, ofrecerá, a través de Radiotelevisión Española (RTVE), dos señales institucionales de vídeo del disco solar captadas desde el Observatorio de Yebes. Ambas señales, accesibles para todos los medios de comunicación, permitirán observar diferentes fenómenos del Sol durante el eclipse mediante técnicas de observación complementarias.

Radio Televisión Española (RTVE) completará este dispositivo con una programación especial desde el Observatorio de Yebes emitiendo un programa especial de 'Aquí la Tierra' y contará con equipos desplegados por los principales lugares desde donde se verá el eclipse.

El Gobierno también ha lanzado la campaña 'Mi eclipse 2026' para animar a la población a compartir sus imágenes del eclipse total de Sol en Instagram, siguiendo y mencionando la cuenta oficial del proyecto '@triodeclipses' e incluyendo el hashtag '#mieclipse2026'.

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El objetivo de la iniciativa es crear una memoria visual de este acontecimiento histórico mostrando, no sólo lo que ocurre en el cielo, sino también cómo cambia la luz, el paisaje, las sombras y la naturaleza durante este hito astronómico.

INFORMACIÓN OFICIAL Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

El Gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía la web oficial 'www.trioeclipses.es', que reúne toda la información práctica sobre el eclipse: recomendaciones para una observación segura, un visor móvil para localizar el mejor lugar de observación, recursos divulgativos y materiales para medios de comunicación.

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Además, desde el pasado 7 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica una predicción meteorológica especial para el eclipse total que se actualiza diariamente e incluye la evolución prevista del tiempo, la previsión de nubosidad, posibles fenómenos meteorológicos adversos, temperaturas máximas y el índice de peligro de incendios.

Esta información constituye una herramienta de apoyo para que la ciudadanía pueda planificar con antelación el lugar desde el que observar el fenómeno y se complementa con un visor interactivo que muestra el pronóstico de nubosidad. Además, la AEMET presta apoyo a las autoridades de Protección Civil en los distintos ámbitos de la Administración.

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"No debemos olvidar que la vegetación se encuentra extraordinariamente seca, hay niveles bajos de humead, y que en estas circunstancias una pequeña chispa, una imprudencia, puede desencadenar incendios forestales con consecuencias devastadoras para las personas, para los ecosistemas y para el patrimonio natural", ha afirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Aagesen también ha trasladado "varias recomendaciones sencillas y esenciales": prohibido encender fuego, no aparcar sobre vegetación seca, mantener los accesos libres para emergencias, y consultar diariamente el nivel de peligro de incendios. "El día del eclipse solar total es un día para disfrutar, pero también una llamada a la prudencia y a la precaución", ha avisado.

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"RESPONSABILIDAD Y MÁXIMA PRUDENCIA"

El Ministerio del Interior gestiona la seguridad del eclipse a través del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), constituido el jueves 6 de agosto, para garantizar la seguridad y el bienestar de los cientos de miles de personas que se desplazarán por la mitad norte de la Península para seguir desde los más de 350 puntos habilitados para ello la evolución del eclipse solar de mañana.

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En este sentido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad y máxima prudencia" dado que el evento coincide con una de las épocas de mayor riego de incendios forestales. "Las altas temperaturas, la sequedad acumulada del combustible vegetal y la elevada presión sobre espacios naturales por los desplazamientos previstos obligan a extremar las medidas de prevención", ha explicado.

En el marco de las medidas acordadas en este CECOD, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias incluyó su Plan Específico para el Eclipse. Esta iniciativa está orientada a reforzar la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta ante los riesgos potenciales asociados a este fenómeno.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo destaca la activación de la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias, así como la constitución de un Puesto de Mando Unificado junto con la Secretaría de Estado de Seguridad, ya operativo en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que el eclipse pueda generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad y desplegará un dispositivo especial de vigilancia, ordenación e información en tiempo real para garantizar la movilidad y la seguridad vial. Por ello, recomienda planificar el viaje con antelación, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento y escalonar el regreso para reducir las retenciones que previsiblemente se producirán tras la fase de totalidad.