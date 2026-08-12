Tigres vence en penaltis a Vancouver y aún aspira a cuartos en la Leagues Cup

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Monterrey (México), 11 ago (EFE).- Los Tigres UANL igualaron este martes 1-1 con Vancouver Whitecaps en tiempo regular, pero vencieron en penaltis 5-4, con lo que mantuvieron sus aspiraciones para avanzar a cuartos de final de la Leagues Cup.

El uruguayo Rodrigo Aguirre anotó por Tigres en el tiempo regular, igualó Emmanuel Sabbi.

Tigres llegó a seis puntos, es cuarto lugar del grupo de los equipos de la liga mx, en el límite de los que avanzan, pero deberá esperar que Toluca y Monterrey no sumen en esta tercera jornada para llegar a cuartos de final.

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Los felinos dominaron el primer tiempo ante un rival ya sin posibilidades de clasificar, que prefirió dar descanso a varios titulares, entre ellos a su estrella, el alemán Thomas Müller.

Al minuto 19, Tigres abrió el marcador en un contragolpe en el que el argentino Juan Brunetta filtró desde atrás de medio campo un balón a la escapada de Rodrigo Aguirre, quien controló el esférico, entró al área y disparó cruzado para vencer al guardameta Isaac Boehmer.

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En la segunda mitad Vancouver empató al 79 por conducto de Emmanuel Sabbi; lo hizo en un centro pasado que recibió el camiseta número 11 para fusilar al argentino Nahuel Guzmán.

Diego Lainez y Nahuel Guzmán fueron expulsados por Tigres.

También este martes el Real Salt Lake derrotó por 3-0 al Juárez FC, con tantos del francés Morgan Guilavogui, del español Sergi Solan y del brasileño Lineker Rodrigues.

El Columbus Crew empató 1-1 con los Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas, pero se llevó la victoria en serie de penaltis por 3-2. El equipo del fútbol mexicano sufrió la expulsión del argentino Luciano Herrera.

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Con sus respectivos resultados, Real Salt Lake, ocho puntos, y Columbus Crew, siete unidades, marchan en primero y segundo puesto en el grupo de la MLS. Para avanzar a cuartos de final necesitan que Austin FC, Chicago Fire, Charlotte FC, Cincinnati y FC Dallas, todos con seis puntos, no triunfen en sus juegos de esta tercera jornada.

En otro partido el Atlas venció 2-1 al Cincinnati con goles del argentino Florián Monzón y de Jesús Serrato; por el rival marcó el brasileño Evander da Silva.

El Pachuca superó, con gol de último minuto, 1-0 al Charlotte FC, con tanto de Alán Bautista.

Más temprano el Minnesota superó 3-1 al Atlante. Los tantos del triunfo fueron del colombiano Mauricio González, y doblete del argentino Joaquín Pereyra; Atlante descontó gracias a Devin Padelford.

La tercera jornada de la Leagues Cup continuará este miércoles.

El León buscará amarrar su clasificación en su partido ante el Inter Miami, que no contará con Lionel Messi, quien no jugará ya que tiene permiso de su equipo luego del fallecimiento de su padre.

El Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, chocará contra el FC Dallas; el Monterrey, que dirige el también argentino Matías Almeyda, enfrentará al Nashville.

El campeón Seattle Sounders contenderá con el Guadalajara, que ya está eliminado.

El San Luis se medirá al Orlando City, el San Diego FC jugará contra el Puebla y Los Angeles FC enfrentará al Querétaro; tanto San Luis, como Puebla y Querétaro ya no tienen posibilidades de clasificar a cuartos de final. EFE

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