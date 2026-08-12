Rusia afea a Moldavia que llamara a consultas a su embajador por el dron y pide que evite una mayor escalada

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Las autoridades de Rusia han sugerido este miércoles al Gobierno de Moldavia que "se abstengan de tomar medidas" que escalen la ya de por sí tensa situación diplomática después de que Chisináu llamara a consultas esta semana a su embajador en Moscú después de que un dron supuestamente ruso cayera en territorio moldavo.

La Embajada rusa en Moldavia ha valorado este movimiento como otra forma de "restringir aún más los contactos" entre ambos países y ha remarcado que aún no se dispone de toda la información para afirmar que dicho dron es ruso.

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"Se tiene la persistente impresión de que el Gobierno moldavo, presionado por agentes externos, buscaba deliberadamente un pretexto para restringir aún más los ya limitados contactos ruso-moldavos", ha afeado la misión diplomática rusa, que ha incidido en que Moscú siempre está abierto al diálogo.

Este lunes, Moldavia llamó a consultas a su embajador en Moscú, Lilian Darii, después de que en la víspera un dron supuestamente ruso cayera en la localidad de Crocmaz, en el sureste del país, a unos cien kilómetros de la provincia ucraniana de Odesa, escenario frecuente de los ataques de Rusia.

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Las autoridades moldavas han explicado que el aparato explotó en una zona boscosa tras impactar con un árbol, esparciendo escombros que afectaron a varios edificaciones cercanas. La presidente del país, Maia Sandu, calificó lo ocurrido como una nueva violación del espacio aéreo perpetrada por Moscú.