Inglaterra y Gales prohíben las gafas inteligentes de Meta en los tribunales: serán confiscadas a la entrada

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Los tribunales de Inglaterra y Gales han prohibido oficialmente las gafas de Meta, que serán confiscadas a la entrada, y así se suman a los varios restaurantes, teatros y pubs que ya las habían vetado.

Según informa el medio británico The Guardian, el Servicio de Tribunales de Su Majestad (HMCTS) ha prohibido las gafas inteligentes de Meta en todos los juzgados y tribunales de Inglaterra y Gales.

Esta medida llega tras el anuncio, el mes pasado, de Nueva York de una prohibición similar de las gafas de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, que se caracterizan por grabar vídeo cuando se llevan puestas.

La prohibición conlleva, a diferencia de los 'smartphones', a los que sí se permite la entrada en los tribunales y juzgados, que las gafas de Meta sean confiscadas en los controles de seguridad cuando la persona vaya a acceder al edificio y las devuelvan una vez a la salida.

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"Hay restricciones claras sobre la toma de imágenes o vídeos en los juzgados y tribunales, por lo que el uso de las gafas de Meta está prohibido", señala un portavoz al citado medio.

La ley en el Reino Unido prohíbe fotografiar o grabar dentro de las instalaciones judiciales sin autorización, lo que puede constituir desacato. El objetivo de esta medida es evitar la grabación clandestina de los procesos judiciales.

De hecho, a principios de este año, según la BBC, una jueza acusó a un compareciente de usar las gafas inteligentes para recibir asistencia en directo durante un interrogatorio.

Asimismo, las gafas de Meta están generando animadversión por su capacidad para filmar a personas sin su consentimiento y por ser una herramienta que atenta contra la privacidad de las personas.

Es más, Meta tuvo que actualizar sus gafas inteligentes con una función que desactiva la cámara cuando el LED de captura está tapado, debido a que muchos usuarios lo manipularon para evitar que emita luz y se sepa que está grabando.

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