Turespaña y United Airlines invertirán 347.000 euros en las rutas de Nueva York con Bilbao y Santiago

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El Instituto de Turismo de España (Turespaña), adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, y la aerolínea estadounidense United Airlines han suscrito una alianza estratégica con una inversión conjunta de 400.000 dólares (unos 346.710 euros al cambio actual) para la promoción comercial de las rutas aéreas directas que conectan Nueva York con Bilbao y Santiago de Compostela.

Según ha informado el organismo público, el plan de inversión se cofinanciará al 50% entre ambas entidades. La mitad del presupuesto se destinará a la conexión con la capital vizcaína y la ogra mitad a la ruta con la capital gallega.

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Los acuerdos de colaboración han quedado oficializados tras su reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La estrategia contempla el despliegue de campañas de marketing y publicidad multicanal --con especial foco en el entorno digital y soportes de pago-- orientadas a elevar el posicionamiento de estos destinos dentro del mercado estadounidense y descentralizar las llegadas de viajeros de alto impacto económico hacia el norte peninsular.

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ESPAÑA CONSOLIDA EL CRECIMIENTO DEL GASTO ESTADOUNIDENSE.

Estados Unidos continúa consolidándose como uno de los principales mercados emisores para España. En 2025 se alcanzaron cifras récord, con un gasto turístico de 10.200 millones de euros, un 13,4% más que en 2024, y 4,4 millones de visitantes, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior.

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La tendencia positiva se mantiene en 2026. Entre enero y junio llegaron a España 2,3 millones de turistas estadounidenses, un 9,5 % más que en el mismo periodo de 2025. Solo en junio se registraron más de 613.824 llegadas, un 12,3% más que un año antes.

El gasto turístico continúa creciendo por encima de las llegadas.

En el primer semestre del año alcanzó los 5.846 millones de euros, un 17,6% más que en el mismo periodo del año anterior, reflejando la elevada capacidad de gasto de este mercado y su creciente aportación al valor añadido del turismo español.

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Las pernoctaciones hoteleras también mantienen una evolución favorable. Tras registrar un máximo histórico de 11,1 millones de pernoctaciones en 2025, los viajeros estadounidenses acumulan 5,5 millones en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al mismo periodo de 2025.

Solo en junio se registraron 1,4 millones de pernoctaciones de EE.UU., un 2% más que el año anterior.

LA CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA CRECE UN 8,3%

La aceleración de las inversiones de promoción coincide con el refuerzo del programa de vuelos transatlánticos.

Según los registros de la consultora de inteligencia aeronáutica OAG, la oferta de asientos en vuelos directos entre Estados Unidos y España supera los 1,98 millones de plazas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, lo que implica un incremento interanual del 8,3%.

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En este mismo periodo, las operaciones programadas repuntan un 11,1%, rozando los 8.000 vuelos directos.

España ocupa actualmente la quinta posición en la escala europea por capacidad aérea directa desde Estados Unidos, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

Sin embargo, en el cómputo de la temporada estival, España se posiciona como el segundo mercado de Europa que más crece en capacidad (+8,3%), situándose solo por detrás del mercado italiano (+9,6%) y contrastando con las contracciones registradas por competidores directos como Reino Unido (-2,4%), Alemania (-3,6%) o Francia (-0,7%).

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