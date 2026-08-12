Un dispositivo, impulsado por el CSIC, permitirá experimentarlo a personas con discapacidad visual

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Con motivo de la triada de eclipses que se podrán ver desde España, empezando por el eclipse total de este 12 de agosto, el Instituto de Ciencias Espaciales del CSIC ha impulsado el proyecto Eclipse Inclusivo, que ha permitido crear 120 dispositivos destinados a que personas con discapacidad visual puedan experimentar el eclipse.

Estos dispositivos LightSound "tienen un sensor de luz, que gracias a un microprocesador, transforma en sonido; cuando la luz del sol es intensa, los sonidos son más agudos y, conforme la luz disminuye porque la luna tapa el sol, los sonidos se van haciendo más graves, hasta desaparecer en el momento del eclipse total", explica el responsable de la Oficina de Comunicación y Divulgación del Instituto de Ciencias del Espacio y coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo, Jorge Rivero González.

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El proyecto tiene como objetivo acercar el eclipse a todas las personas. "Va a ser algo que millones de personas en todo el país vamos a estar pendientes; por estos minutos estaremos todo el mundo mirando al cielo y maravillándonos, por eso es muy importante que las personas con discapacidad visual también puedan participar directamente de la experiencia", comenta Rivero. "Ellos mismos van a poder escuchar a través de este dispositivo lo que pasa, con esta recreación del sonido a través de la intensidad de la luz que se recibe".

AYUDA DE VOLUNTARIOS

El proyecto se ha inspirado en otras experiencias parecidas en los anteriores eclipses que han ocurrido en Estados Unidos de América, en Chile o Argentina. Según Rivero, el dispositivo Light Sound "fue desarrollado por la Universidad de Harvard; al ser código abierto, nosotros hemos podido desarrollar los dispositivos y distribuirlos de manera gratuita".

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El CSIC ha puesto los materiales, y los trabajadores de manera voluntaria han dedicado un par de tardes a montar los dispositivos. "Aquí hicimos unos 80, los otros 40 los hicieron voluntarios en un espacio Maker de Barcelona". Riveiro destaca la solidaridad de los voluntarios.

Estos 120 dispositivos se han repartido por toda España a ayuntamientos e instituciones de manera gratuita; así han podido crear sus propios espacios de sonorización y ofrecer la experiencia a estas personas con discapacidad visual. "Así podrán compartirlo con su familia y amigos", destaca Riveiro.

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