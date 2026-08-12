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Vodafone España activa llamadas y SMS gratuitos a Colombia tras el terremoto

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Vodafone España ha activado las llamadas internacionales y los SMS gratuitos a Colombia para sus clientes particulares de contrato, con el objetivo de facilitar el contacto con familiares y allegados tras el terremoto registrado en el país.

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 181 muertos y 2.595 heridos, según el balance ofrecido por el presidente del país, Abelardo De La Espriella.

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La medida se aplica de forma automática desde el pasado 10 de agosto, sin que los clientes tengan que realizar ninguna gestión.

La compañía ha trasladado asimismo su cariño a las personas afectadas por el terremoto y a sus familias, al tiempo que ha subrayado la importancia de mantenerse comunicados en situaciones de emergencia.

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