Morant descarta invitar a Vox a ver el eclipse: "Es imposible una conversación entre ciencia y un charlatán"

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La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha descartado una hipotética invitación a dirigentes de Vox a ver el eclipse total de este miércoles, 12 de agosto, desde el Observatorio de Yebes en Guadalajara.

"No, no, no, son imposibles y van a estar dando la matraca", ha respondido la titular de Ciencia en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. En su opinión, "es imposible una conversación entre ciencia y un charlatán".

Morant ha incidido en la importancia científica del eclipse porque la "humanidad siempre ha mirado al cielo para explicar las cosas y cuando no existía la ciencia se pensaba que eran los dioses los que castigaban". "Se buscaban explicaciones y ahora las explicaciones las tenemos en la ciencia y no hay una ciencia que explique el cambio climático y una ciencia que diga que no hay cambio climático". Según la ministra, "hay una ciencia que dice que hay cambio climático y la charlatanería".

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Por este motivo ha invitado "a los de Vox a que intenten aprender un poquito". "Es un buen momento", les ha recomendado a los dirigentes de la formación de Abascal. También ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a acudir al observatorio de Guadalajara para seguir desde allí la evolución del eclipse. "Nunca ha estado previsto y no puedo decir donde estará el presidente, pero en Yebes no", ha indicado.

Morant ha reconocido estar "emocionada" ante el momento que se vivirá esta tarde porque "va a eclipsar" y es un evento "absolutamente democrático que va a llegar a todo el mundo". "Eso me encanta y en lo que se ha trabajado es para que la gente pueda vivir ese eclipse en condiciones de seguridad".

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La ministra ha resaltado, además, la importancia de retransmitir el eclipse desde Yebes, para "poner en valor lo que son los observatorios y la ciencia". "Lo vamos a hacer como si estuviéramos retransmitiendo un mundial o la final de un evento deportivo", ha garantizado.