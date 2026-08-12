La UE moviliza 2 millones de euros para las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que la Unión Europea movilizará 2 millones de euros para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en el noroeste de Colombia, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

"Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está apoyando a Colombia siempre que es posible. Estamos poniendo a disposición 2 millones de euros para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

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La ayuda se suma a los 100.000 euros de asistencia inmediata movilizados inicialmente por Bruselas para atender las necesidades más urgentes tras el seísmo y forma parte del apoyo desplegado por el bloque desde el desastre, que incluye también el servicio europeo de cartografía por satélite Copernicus.

"Tras la activación por parte de Colombia del Mecanismo de Protección Civil, estamos trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades sobre el terreno. Esta es la solidaridad europea", ha explicado la presidenta de la Comisión.

El seísmo, de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado por el momento 181 muertos y 2.595 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente Abelardo De La Espriella.

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