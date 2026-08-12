Unicef: Las lluvias y el desplazamiento agravan el cólera en África occidental y central

Guardar

Nairobi, 12 ago (EFE).- El cólera se está propagando por seis países de África occidental y central en brotes agravados por las lluvias e inundaciones estacionales y el desplazamiento causado por los conflictos, mientras la falta de financiación debilita la respuesta, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los países afectados por un número creciente de casos son la República Democrática del Congo (RDC), la República del Congo, Nigeria, Chad, Camerún y la República Centroafricana (RCA), detalló la agencia.

"El brote ya no conoce fronteras. Se está propagando a través de ríos compartidos, rutas comerciales y movimientos de población, poniendo en riesgo a millones de niños", afirmó en un comunicado el director regional de Unicef para África occidental y central, Gilles Fagninou, al reivindicar el "derecho al agua potable" de los menores.

PUBLICIDAD

"Sabemos cómo detener el cólera. Lo que necesitamos ahora es urgencia, financiación y solidaridad regional", añadió, en un contexto marcado por los fuertes recortes de fondos humanitarios impuestos desde el pasado año por Estados Unidos y países europeos.

Nigeria registra actualmente el mayor brote de cólera en la región, con más de 50.000 casos acumulados y 338 muertes desde el pasado 1 de enero, mientras la RDC ha reportado el número de muertos más alto -cerca de 700- y más de 30.400 infecciones.

PUBLICIDAD

Por su lado, la RCA, los menores de diez años representan el 44 % de los casos; en Chad, cerca de dos tercios de las infecciones son niños de menos de 15 años; y, en Camerún, la edad media de los pacientes es tan solo de 10 años.

Según Unicef, la propagación de la enfermedad se concentra en dos corredores de transmisión: la cuenca del lago Chad, donde la misma cepa Vibrio cholerae O1 Ogawa está afectando a Chad, Camerún y Nigeria; y la cuenca del río Congo, que conecta los brotes de la RDC, la República del Congo y la RCA.

PUBLICIDAD

"En ambos corredores, las inundaciones estacionales aumentan el riesgo de transmisión, al contaminar las fuentes de agua, dañar la infraestructura de saneamiento y limitar el acceso a comunidades vulnerables", advirtió la organización.

Para hacer frente a la expansión de esta enfermedad "prevenible" e invertir de manera sostenida en agua potable, saneamiento, higiene y vacunación en los próximos seis meses, Unicef hizo un llamamiento a la comunidad internacional para conseguir 15 millones de dólares adicionales.

PUBLICIDAD

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, puede llegar a ser letal si no se atiende a tiempo. EFE