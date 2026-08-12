La trigésima Feria Internacional del Libro de La Paz superó los 118.000 visitantes

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La Paz, 12 ago (EFE).- La trigésima versión de la Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz, uno de los mayores eventos culturales de Bolivia, recibió a 118.578 visitantes en los doce días de desarrollo, informó este miércoles la Cámara Departamental del Libro de La Paz (CDLLP).

La institución destacó en un comunicado de prensa que durante la feria los visitantes participaron en 575 actividades programadas, y que este año se superó el número de personas registradas en la versión 2025, que alcanzó a 104.486, y también la de 2024, que llegó a 101.657.

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“Después de 30 años, la Feria del Libro de La Paz ha demostrado que es una apuesta por la cultura y que se ha consolidado a lo largo del tiempo”, dijo el presidente de la CDLLP, Carlos Ostermann, citado en el comunicado.

Con el número de visitantes y las actividades desarrolladas durante la feria, Ostermann resaltó "la consolidación de la feria como un espacio cultural".

Con Perú como el país invitado de honor, Ostermann afirmó que se abordaron los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y "se ofreció una nueva mirada sobre la Confederación Perú-Boliviana, actividades que hicieron que la participación del país vecino sea "de gran valía".

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La feria destacó también la participación de 39 autores internacionales de 19 países que participaron en presentaciones de libros y charlas.

Estados Unidos, México, Suiza, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, España, Francia, Suecia, Panamá, Inglaterra, Brasil, Camerún, Argentina, El Salvador y Paraguay fueron parte de la trigésima versión de la FIL.

Además, la programación artística incluyó 50 presentaciones de teatro, danza, performance y música, y resaltaron los conciertos de los destacados cantantes bolivianos Luzmila Carpio y Rodrigo 'Grillo' Villegas.

La institución además agradeció la participación de la Unión Europea (UE) en el espacio infantil de la feria, así como a otras instituciones como la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) y la Cinemateca Boliviana.

El presidente de la cámara afirmó que el próximo desafío es que la Feria Internacional del Libro de El Alto, la ciudad vecina de La Paz, "se proyecte como un evento de alcance nacional".

La FIL recibió en 2003 el reconocimiento de ‘Patrimonio Cultural de la Ciudad de La Paz’, por su impulso a la lectura y escritura, y por promover el acceso al libro legal y el apoyo a la diversidad cultural. EFE

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