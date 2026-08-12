Madrid se oscurece y paraliza algo más de un minuto para vivir su primer eclipse desde hace más de cien años

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La Comunidad de Madrid ha vivido durante algo más de un minuto en oscuridad, con la región prácticamente paralizada, cuando el eclipse total de Sol se ha dejado sentir, un fenómeno único que no se vivía desde hace más de cien años --el último se registró el 30 de agosto de 1905--.

Ha sido el primero del Trío de Eclipses. La siguiente cita será dentro de un año, el 2 de agosto de 2027, y ya habrá que esperar hasta el 26 de enero de 2028 para registrar un eclipse anular, aunque en este caso la oscuridad no será total.

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La 'eclipsemanía' ha tomado el país, con quedadas de amigos y familiares para ver juntos este fenómeno que ha provocado auténticas peregrinaciones hacia los puntos donde mejor se ha podido ver y que se ha traducido en retenciones en la carretera: la franja de totalidad --la zona donde el Sol quedará completamente oculto por la Luna--, ha sido del 100% en la parte más septentrional del territorio madrileño, por lo que estaba previsto un significativo número de desplazamientos hacia este espacio por parte de curiosos y aficionados que buscarán observar este fenómeno astronómico.

Este acontecimiento histórico ha comenzado de forma parcial (con cerca del 99% del sol cubierto) alrededor de las 19.30 horas de este miércoles, alcanzando su máximo sobre las 20.32 horas, con la totalidad visible en el norte de la región durante hasta 1 minuto y 29 segundos.

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En la Comunidad de Madrid la Delegación de Gobierno ha identificado 66 puntos de observación oficiales en 63 municipios para ver el eclipse solar total de este histórico 12 de agosto. De esos 66, hasta 39 han tenido una visibilidad del eclipse del cien por cien.