El banco brasileño BTG Pactual gana 1.588 millones de euros en el primer semestre, un 31,2% más

Guardar

El banco brasileño BTG Pactual obtuvo un beneficio neto ajustado de 9.472 millones de reales (1.588 millones de euros) en el primer semestre de 2026, un 31,2% más que el resultado contabilizado doce meses antes.

Los ingresos ascendieron a 20.339 millones de reales (3.409 millones de euros), un 24,2% más. Del total, la banca empresarial generó 4.832 millones de reales (809,8 millones de euros), el 'trading' 3.735 millones de reales (626 millones de euros) y los intereses netos y otros conceptos no detallados 3.511 millones de reales (588,4 millones de euros).

PUBLICIDAD

Después, la banca personal y gestión de patrimonios aportó 2.964 millones de reales (496,8 millones de euros) y la de consumo 2.671 millones de reales (447,7 millones de euros), mientras que la gestión de activos y la banca de inversión brindaron 1.577 y 1.049 millones de reales (264,3 y 175,8 millones de euros), respectivamente.

Según se desprende de las cuentas publicadas este miércoles, el sumatorio de gastos operativos en los que incurrió la entidad fue de 8.513 millones de reales (1.427 millones de euros), un 18,9% más.

Las ganancias del segundo trimestre avanzaron un 22,2%, hasta los 4.009 millones de reales (671,9 millones de euros), aunque los beneficios no ajustados crecieron un 7,2%, hasta los 4.901 millones de reales (821,4 millones de euros). Los ingresos subieron un 15,9%, hasta los 10.371 millones de reales (1.738 millones de euros).

PUBLICIDAD

Sobre métricas financieras, la rentabilidad media (ROAE) cerró junio en el 26,7% y la ratio de capital en el 16%. La tasa de cobertura de liquidez (LCR) terminó en el 160,3%.