Cataluña afronta el eclipse con un amplio dispositivo de movilidad y a nivel sanitario

29/03/2025 Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la mañana de este sábado ha sido posible observar desde España un eclipse parcial de Sol. Este fenómeno, que se produce por la interposición de la luna entre el sol y la tierra, ha alcanzado una magnitud máxima superior a 0,4 en el extremo noroeste de la Península, superior a 0,3 en las islas Canarias y el oeste peninsular y superior a 0,2 en el este de la Península y Baleares. SOCIEDAD Lorena Sopêna - Europa Press

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Cataluña afronta el eclipse solar total de este miércoles con un amplio dispositivo ante la previsión de gran movilidad para contemplar este fenómeno astronómico, así como a nivel sanitario, por el posible aumento de la demanda asistencial por accidentes de tráfico y lesiones oftalmológicas.

Este fenómeno astronómico tendrá lugar entre las 19.30 y las 21 horas de este miércoles, en función de la ubicación, y el Govern ha activado un dispositivo especial en el que insta a planificar los desplazamientos con antelación, especialmente si se viaja en vehículo privado, ya que las retenciones, concentración de vehículos y prisas pueden incrementar el riesgo de siniestros.

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El Servei Català de Trànsit (SCT) prohibirá la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos en la AP-7 desde Martorell (Barcelona) y en la N-340 desde Vilafranca (Barcelona) en sentido sur desde las 17.00 hasta las 00.00 del jueves, mientras que los Mossos d'Esquadra destinarán 700 efectivos a este dispositivo, 180 especialistas en tráfico; la Guardia Civil también desplegará un dispositivo especial en Tarragona.

El SCT pedirá a los navegadores que no recomienden circular por el interior de Amposta (Tarragona) para evitar el colapso del centro de la ciudad.

Rodalies de Cataluña ha programado un tren especial de la R16 de retorno a Barcelona desde Tortosa (Tarragona): el tren saldrá a las 21.56 y llegará a Barcelona Estació de França a las 00.51.

ÁMBITO SANITARIO

La Conselleria de Salud ha activado un plan de contingencia, subrayando que la exposición directa de los ojos al Sol "puede afectar gravemente y de forma irreversible a la salud visual".

Las radiaciones electromagnéticas y de luz infrarroja y ultravioleta pueden causar lesiones en la retina, que puede sufrir quemaduras o una pérdida parcial de visión sin previo aviso, un efecto perjudicial que se conoce como retinopatía solar y se manifiesta con síntomas como la aparición de manchas en el campo visual, visión borrosa o pérdida de visión.

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Salut insta a utilizar siempre métodos de observación seguros y homologados es imprescindible para proteger la salud visual: la mejor opción son las gafas con filtro solar certificadas con la norma ISO 12312-2, que es la que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir las gafas diseñadas para mirar directamente al sol.

Pueden ser de cartón o de otros materiales y conviene que, antes de utilizarlas, se compruebe su buen estado y que no presenten rayaduras ni ningún otro desperfecto; y en los puntos oficiales de observación se distribuirán 150.000 gafas homologadas y es necesario verificar el estado de las gafas con filtro antes de utilizarlas.

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GAFAS

Desde la Agència Catalana del Consum se recuerda la importancia de adquirir únicamente gafas diseñadas específicamente para observar eclipses y desconfiar de los productos que muestran afirmaciones genéricas como "aptos para eclipses" o "protección solar total".

También se pueden utilizar métodos de observación indirecta, como los telescopios equipados con filtros solares adecuados o el sencillo método 'pinhole', una caja de cartón con un pequeño agujero que proyecta la imagen del Sol sobre una superficie y permite seguir el eclipse sin riesgo alguno para la vista.

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No deben utilizarse gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras; las películas de fotografía analógica veladas, radiografías, CD o trozos de vidrio, también pueden poner en riesgo la salud visual, y tampoco debe observarse el Sol a través de cámaras o prismáticos si no dispone de un filtro.

REFUERZO DE REGIONES SANITARIAS

De acuerdo con las patologías que pueden aumentar, especialmente las relacionadas con enfermedades comunes, accidentes de tráfico y problemas oftalmológicos, se reforzarán los dispositivos de atención a los servicios de urgencia durante la noche del 12 de agosto y se ofrecerá la máxima cobertura posible por las mañanas del 13 y 14 de agosto.

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En los centros hospitalarios de referencia, se reforzarán los servicios de urgencias con profesionales del ámbito de la medicina, enfermería y traumatología durante el 12 de agosto; y en lo que se refiere a las urgencias oftalmológicas, habrá un médico residente de presencia y se dispondrá de un médico adjunto localizable.

Los días posteriores, el 13 y 14 de agosto, se garantizará la atención urgente de mañanas a través de consultas externas y al mismo tiempo se dispondrá de un servicio de guardia localizable habitual en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el Hospital Universitari Joan 23, el Sant Joan de Reus y el Hospital Sant Pau y Santa Tecla; y el Sistema de Emergències Médiques (SEM) constituirá el centro de coordinación operativa con Protección Civil en el 112 de Reus.

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PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Cataluña dispondrá de unos 30 puntos oficiales de observación, la mayoría concentrados en la provincia de Tarragona y con más de un sitio por localidad, para poder apreciar el eclipse: son emplazamientos que "cumplen los criterios de seguridad y capacidad" para ser puntos de observación recomendados, y se distribuyen en un total de 18 localidades seleccionadas.

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Según la información publicada por cada consistorio en su web, consultada por Europa Press, en Alcanar habrá 3 puntos de observación (la Plaça de la Lluna, la Moleta del Remei y La Fanecada); en Altafulla 3 (el Mirador dels Munts, la Ermita de Sant Antoni y la zona de la calle de la Bassa); en Amposta 1 (Polígon de l'Oriola); Camarles, 1 (Pla de Camarles); Cambrils, 1 (Cooperativa agrícola); y en Constantí también 1 (aparcamiento de la calle Joan Miró)

Otros municipios seleccionados son Gandesa (en el Polígon Industrial la Plana); L'Aldea (zona de observación de Carvallo); L'Ametlla de Mar (campo de fútbol municipal); Les Borges Blanques (en la LV-371, detrás del campo de fútbol); Lleida (Turó de la Seu Vella y Els Mangraners); Montbrió del Camp (en la parcela del camino de Palomeres); Móra la Nova (explanada detras el CAP); y Reus (Parc de la Festa).

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Completan la lista Santa Bàrbara (en la parcela rústica de la carretera de la Galera); Tarragona (con 6 espacios: Bonavista, Anella Mediterrània, Parc del Francolí, aparcamiento Campus Sescelades, Port Marina Tarraco y el campo de fútbol de Sant Pere i Sant Pau); Torredembarra (polígono industrial de Roques Planes) y Valls (calle Blanquers del polígono industrial).

Respecto a la celebración institucional, la jornada de este miércoles comenzará con el acto 'Cataluña mira al cel' en el Observatori de l'Ebre, encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y le seguirán ponencias divulgativas y actividades hasta la llegada del fenómeno.

ECLIPSE

En Cataluña no se vivía un eclipse total solar desde hace más de un siglo, ya que el último eclipse total de Sol visible desde algún punto del territorio catalán se produjo el 30 de agosto de 1905, hace casi 121 años.

El siguiente no se producirá hasta el 17 de noviembre de 2180 y después habrá que esperar más de dos siglos y medio para tener una nueva oportunidad: será en 2433.

Este miércoles, la franja de totalidad atravesará el tercio sur del territorio catalán por localidades como Tarragona y Lleida, entre otras, que tendrán visión completa del fenómeno, aunque con diferentes duraciones --cuanto más se vaya hacia el sur, más durará el momento total del eclipse, con hasta 1 minuto y medio en municipios como Amposta--.

Además, la noche del 12 de agosto coincide con la actividad máxima de la lluvia de estrellas de las Perseidas, lo que puede representar una oportunidad para permanecer más tiempo en el lugar de observación y evitar así los momentos de máxima congestión vial.