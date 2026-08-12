Putin advierte con tomar "medidas recíprocas" si los buques rusos son objetivo de la "piratería" de Occidente

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de que pondrán en marcha "medidas recíprocas" contra cualquier intento externo de confiscar buques y embarcaciones rusas, en referencia a las sugerencias de algunos países occidentales como parte de las acciones en represalia por la guerra de Ucrania.

Putin ha criticado que esta ocurrencia "no es más que piratería y bandidaje" y ha explicado que "si esto empieza a ponerse en la práctica", Rusia no tendrá más remedio que "responder de manera recíproca".

"Se les ha ocurrido recientemente la posibilidad de apoderarse de nuestros buques y vender los bienes que nos hayan confiscado", ha reprochado el presidente ruso a bordo del crucero lanzamisiles Varyag, buque insignia de la Flota del Pacífico, desde donde presenció unos ejercicios navales, informan agencia rusas.

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Putin ha señalado que estas "medidas recíprocas" se llevarían a cabo no necesariamente en aquellas zonas marítimas donde se hubieran producido estas incursiones, sino donde Rusia considere "necesario y conveniente hacerlo".

"En cualquier lugar, incluida la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico", ha dicho el presidente ruso, que también ha querido poner de relieve la cada vez mayor tensión que existe en esta región por culpa, ha señalado, de las maniobras e filtraciones de la OTAN.

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"Aquí está creciendo la posibilidad de que estallen conflictos. La OTAN se está filtrando aquí, se están creando nuevos bloques político-militares, aquí se están desplegando y se planifica emplazar nuevas armas que representan una amenaza para nuestro país", ha dicho Putin, en alusión a los acuerdos de Estados Unidos y Japón.

Una de las medidas que los socios de Ucrania han puesto en marcha para atajar las maniobras con las que Rusia pretende sortear algunas de las sanciones ha sido confiscar e intervenir en aquellas embarcaciones de la llamada 'flota en la sombra', que supuestamente operan para Moscú bajo banderas de otros países.

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