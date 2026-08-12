12/08/2026 Fútbol.- Tenerife homenajea el "esfuerzo y la humildad" de Pedri tras su reciente proclamación como campeón del mundo. El Ayuntamiento de Tegueste, junto a Cabildo de Tenerife, han rendido este martes un emotivo recibimiento institucional al deportista teguestero Pedro González 'Pedri', en reconocimiento a una trayectoria deportiva marcada por la excelencia, el esfuerzo y la humildad, así como para felicitarle por su reciente proclamación como campeón del mundo con la selección española. DEPORTES CABILDO DE TENERIFE

Guardar

El Ayuntamiento de Tegueste, junto a Cabildo de Tenerife, han rendido este martes un emotivo recibimiento institucional al deportista teguestero Pedro González 'Pedri', en reconocimiento a una trayectoria deportiva marcada por la excelencia, el esfuerzo y la humildad, así como para felicitarle por su reciente proclamación como campeón del mundo con la selección española.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, además de representantes de ambas instituciones, familiares, amistades y numerosos vecinos y vecinas, y tinerfeños en general, según ha concretado este martes la corporación insular en una nota.

PUBLICIDAD

Desde primera hora de la tarde, cientos de aficionados, vecinos, vecinas y visitantes se congregaron en la plaza San Marcos y en las calles próximas a la Casa Consistorial para arropar al futbolista teguestero en un ambiente festivo y de gran emoción.

Entre aplausos, cánticos y continuas muestras de afecto, el municipio volvió a demostrar el profundo vínculo que mantiene con uno de sus vecinos más ilustres, protagonista de un homenaje con el que Tegueste quiso reconocer no solo sus éxitos deportivos, sino también los valores de esfuerzo, compromiso, cercanía y humildad que representa dentro y fuera de los terrenos de juego.

PUBLICIDAD

El alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla, ha destacado como, "hoy, Tegueste devuelve, aunque sea de forma simbólica, una pequeña parte de todo" lo que Pedri "hace sentir" cada vez que salta al terreno de juego. "Su talento lo ha llevado a lo más alto del fútbol mundial, pero su cercanía, su sencillez y el cariño que sigue demostrando por su pueblo son los valores que más orgullosos nos hacen sentir. Pedri es un ejemplo para nuestra juventud y un embajador excepcional de la identidad del municipio", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que "Pedri representa lo mejor de Tenerife", en referencia al talento, esfuerzo, humildad y una forma de entender el éxito sin perder sus raíces y la identidad tinerfeña. "Ha conquistado el fútbol mundial con una naturalidad admirable, siendo un referente para miles de menores y jóvenes. Este homenaje es el abrazo de todo un pueblo a un tinerfeño que nos hace sentir profundamente orgullosos", ha aseverado la dirigente insular.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más esperados de la tarde llegó con la salida de Pedri al balcón principal de la Casa Consistorial, acompañado por el alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla. Ante una plaza completamente abarrotada, el futbolista agradeció el cariño y el afecto recibido y dirigió unas palabras a las personas asistentes.

El alcalde, por su parte, trasladó el orgullo de todo el municipio por contar con un referente deportivo que ha alcanzado la élite mundial sin perder nunca el vínculo con sus raíces.

Previamente, Pedri firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Tegueste y a continuación la presidenta del Cabildo le entregó un presente en nombre del pueblo de Tenerife, una pieza simbólica que representa el arraigo, la identidad, la fortaleza y el profundo vínculo con la tierra que siempre ha llevado consigo, dentro y fuera del terreno de juego.

PUBLICIDAD

Como broche final del acto, el Ayuntamiento de Tegueste hizo entrega al jugador del FC Barcelona de una escultura conmemorativa como reconocimiento institucional a su extraordinaria trayectoria y por llevar el nombre del municipio con orgullo allá donde compite. El homenaje concluyó con un gesto de agradecimiento por parte del futbolista, quien entregó camisetas firmadas al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Tegueste.