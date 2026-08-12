Las imágenes más románticas de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: ya es una más en la familia del cantante

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo de vacaciones con los cuatro hijos del cantante, Manuela, Alexander, Dylan y Alma, a 11 de agosto de 2026, en Mallorca (Islas Baleares, España)

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Stephanie Cayo ya es una más en la familia de Alejandro Sanz. La actriz peruana ha sido fotografiada disfrutando de unas vacaciones en Mallorca junto al cantante y los cuatro hijos del artista, una imagen que confirma que su relación atraviesa uno de sus momentos más sólidos y que ella está plenamente integrada en el entorno más íntimo del músico.

La pareja, que comenzó su historia de amor a comienzos de este año y ha optado por vivirla con absoluta discreción, ha ido consolidando su relación lejos de los focos. Desde que se conocieron, ambos han evitado hacer grandes declaraciones sobre su romance, aunque sus apariciones juntos y los gestos de complicidad han hablado por sí solos. Para Alejandro Sanz, esta etapa llega después de relaciones muy mediáticas como las que mantuvo con Jaydy Michel, madre de su hija Manuela; Raquel Perera, con quien tuvo dos hijos; y Rachel Valdés, de quien se separó en 2023 tras varios años de relación.

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Las imágenes captadas en la isla muestran a la pareja navegando junto a Manuela, Alexander, Dylan y Alma, los cuatro hijos del cantante. Durante la jornada en alta mar, Stephanie se mostró completamente integrada con todos ellos, compartiendo conversaciones, sonrisas y momentos de cercanía que evidencian la excelente relación que mantiene con la familia del artista. Alejandro, además, se mostró especialmente atento con su pareja y no dudó en ayudarla a subir al barco, protagonizando varios gestos de cariño que reflejan la estabilidad de su relación.

Tras el paseo en barco, la familia al completo puso rumbo a tierra y recorrió las calles de Mallorca como unos turistas más. El intérprete de 'Corazón partío' intentó pasar desapercibido con unas gafas de sol y una gorra, mientras Stephanie caminaba con total naturalidad junto a los hijos del cantante, demostrando la buena sintonía que existe entre todos ellos. El grupo terminó la jornada en un restaurante de la isla, donde disfrutaron de una comida familiar en un ambiente relajado y distendido.

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