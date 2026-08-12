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Al menos dos militares muertos en una ataque en el sur de Colombia

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El Ejército de Colombia ha confirmado este miércoles la muerte de dos de sus efectivos en un ataque con explosivos en el departamento de Huila, en el sur del país.

Las Fuerzas Armadas han precisado en un comunicado difundido en sus redes sociales que las víctimas mortales son un cabo y un soldado que fueron "vil y cobardemente asesinados cuando se disponían a verificar un dispositivo explosivo improvisado, que se encontraba en la vía hacia El Paraíso".

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El ataque, han señalado, ha tenido lugar mientras los dos militares cumplían con su "misión de velar por la seguridad y tranquilidad de la comunidad en inmediaciones de la vereda El Quebradón, municipio de Algeciras, Huila".

"Los soldados de tierra, mar, aire y río rechazamos esta acción criminal que enluta a nuestra Institución, no escatimaremos esfuerzos para dar con los responsables de este hecho", han agregado, antes de trasladadar su "solidaridad" con los seres queridos de los dos fallecidos.

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De acuerdo a las informaciones de la emisora colombiana Blu Radio, al menos una quincena de soldados han resultado heridos en la emboscada, que ha atribuido a integrantes del Frente Iván Díaz, una facción de las disidencias de las FARC liderada por alias 'Calarcá'.

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