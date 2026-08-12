Ascienden a 26 los incidentes relacionados con el eclipse en Baleares, la mayoría de ellos en Mallorca

12/08/2026 El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz. SOCIEDAD CAIB

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El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado entre las 00.00 y las 20.00 horas de este miércoles un total de 26 incidentes relacionados con el dispositivo especial con motivo del eclipse solar total en Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, en este periodo el 112 ha registrado 1.609 llamadas telefónicas y ha gestionado 442 incidencias.

De estas, solo 26 han tenido que ver con el dispositivo desplegado en el marco de la activación del Plan Eclipbal, que se encuentra en nivel operativo dos y cuenta con más de 2.000 efectivos desplegados por todo el archipiélago. Una docena de casos ya están cerrados y los 13 restantes permanecen abiertos.

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Mallorca, con 17, es la isla con más incidentes registrados hasta el momento. Cuatro han tenido lugar en Valldemossa, tres en Andratx y dos en Calvià, dos Pollença y una en Esporles, Fornalutx, Llucmajor y Santanyí.

En Menorca se han registrado dos, una en Alaior y otra en Ciutadella; en Eivissa han sido cinco, dos en Sant Antoni, dos en Sant Josep y una en Sant Joan; y una más en Formentera.

Ocho incidentes han tenido que ver con el tráfico y cuatro con la seguridad. Uno ha sido un rescate, otro ha sido una persona extraviada en la playa, otro una persona extraviada en la montaña y dos más por peatones en peligro.

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Los dos más graves han tenido lugar en Cala Pi y han sido por incendios ocurridos en embarcaciones de recreo. En el primer incidente han sido rescatadas tres personas, que han sido conducidas por Salvamento Marítimo hasta Portocolom.

Poco después se ha producido un segundo incendio en la misma zona en el que se han visto afectadas cinco personas, tres adultos y dos menores de edad, que se han tenido que tirar al agua. El fuego, que ha dejado al barco semihundido, se ha originado debido a una fuga.

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Ninguna de las ocho personas que se han visto involucradas en sendos incidentes ha resultado herida de gravedad, según la información de la que disponen los servicios de emergencia.

AFECTACIONES EN EL TIB

Los autobuses del TIB han suspendido varias rutas y paradas por motivos de aforo en la tarde de este miércoles, cuando se producirá el eclipse solar total.

En concreto, según ha informado el TIB en su cuenta de la red social X, se han visto afectadas las subidas en bus a Formentor. La línea 334 mantiene, sin embargo, su servicio de regreso a Alcúdia.

También se han tenido que suspender las subidas a Deià y el mirador de sa Foradada. Hasta las 20.30 horas, sin embargo, se mantendrá el servicio entre Palma y Valldemossa.