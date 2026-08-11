El Comité Antiterrorista ruso llama a reforzar la seguridad de la infraestructura crítica

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Moscú, 11 ago (EFE).- El Comité Antiterrorista de Rusia (CAR) llamó este martes a reforzar la seguridad de la infraestructura crítica ante el incremento de los ataques de drones ucranianos y los sabotajes organizados por los servicios de inteligencia de Ucrania.

"Se destacó la necesidad de fortalecer la seguridad íntegra y la protección de las instalaciones ante amenazas terroristas y sabotajes, de organizar un control eficaz del cumplimiento in situ de las recomendaciones del CAR y de las autoridades regionales", informó la entidad a la agencia rusa TASS, al comentar los resultados de una reunión del comité celebrada hoy en la capital rusa.

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El presidente del comité y director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, Alexandr Bórtnikov, señaló durante la reunión que las instituciones estatales rusas llevan a cabo un importante trabajo dirigido a reforzar las medidas para enfrentar las crecientes amenazas.

Sin embargo, indicó que "las particularidades de la situación actual exigen, además de perfeccionar los sistemas de lucha contra drones, dedicar atención a todo el conjunto de medidas dirigidas a garantizar la seguridad de las instalaciones desde el punto de vista de su protección contra amenazas de sabotaje y terrorismo".

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En particular, puntualizó que en lo que va de año los servicios de inteligencia y seguridad rusos "frustraron 66 explosiones e incendios de infraestructura de transporte y energía y detuvieron a 150 personas implicadas en los preparativos y comisión de estos ataques".

"Con el fin de llevar a cabo sus planes terroristas, los servicios de inteligencia ucranianos incrementan el reclutamiento de ejecutores entre la ciudadanía rusa, así como la infiltración de grupos de sabotaje (en territorio ruso)", sostuvo.

Según el jefe del FSB, "solo en lo que va de año los servicios de seguridad abortaron tres intentos de infiltración de saboteadores".

Ucrania ha incrementado en los últimos meses sus ataques contra la infraestructura crítica en territorio ruso, con ataques de drones fundamentalmente contra refinerías que han provocado el déficit de combustible, y contra los centros logísticos de Wildberries, el Amazon ruso, destruyendo más de veinte instalaciones de esta compañía.EFE

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