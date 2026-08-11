Agencias
Agregar Infobae enGoogle

La RD del Congo supera la barrera de los 2.000 muertos confirmados por ébola

Guardar

Nairobi, 11 ago (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este martes a 2.011 los muertos confirmados de ébola, lo que acerca el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo a convertirse en la segunda epidemia de este virus más letal de la historia registrada hasta ahora.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación, con datos recopilados hasta el 9 de agosto, se han registrado hasta ahora 4.381 casos confirmados de ébola, lo que sitúa la letalidad en el 45,9 %. EFE

Últimas Noticias

El Niño causará una de las peores temporadas de tifones del Pacífico, según estudio

Infobae

La ONU no ha recibido todavía solicitud de ayuda de Colombia pero ofrece su asistencia

Infobae

España será el mejor lugar del mundo para contemplar mañana el eclipse total de Sol

España será el mejor lugar del mundo para contemplar mañana el eclipse total de Sol

BingX expande el trading multiactivo con su nueva oferta de Contract-for-Difference

Infobae

El incendio de Las Peñas de Riglos continúa avanzando con 3.500 hectáreas quemadas y 156 evacuados

El incendio de Las Peñas de Riglos continúa avanzando con 3.500 hectáreas quemadas y 156 evacuados