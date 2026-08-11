La RD del Congo supera la barrera de los 2.000 muertos confirmados por ébola

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Nairobi, 11 ago (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este martes a 2.011 los muertos confirmados de ébola, lo que acerca el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo a convertirse en la segunda epidemia de este virus más letal de la historia registrada hasta ahora.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación, con datos recopilados hasta el 9 de agosto, se han registrado hasta ahora 4.381 casos confirmados de ébola, lo que sitúa la letalidad en el 45,9 %. EFE