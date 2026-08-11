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BingX expande el trading multiactivo con su nueva oferta de Contract-for-Difference

PR Newswire

CIUDAD DE PANAMÁ, 11 de agosto de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-AI, anunció hoy el lanzamiento de BingX Contract-for-Difference (CFD), ampliando su oferta a los mercados financieros tradicionales y brindando a los usuarios elegibles acceso a múltiples clases de activos a través de una sola cuenta.

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El lanzamiento responde a la creciente demanda de un acceso más amplio a los mercados, ya que los traders buscan cada vez más ir más allá de clases de activos individuales para responder a las condiciones cambiantes del mercado. BingX CFD permite a los usuarios elegibles operar sobre los movimientos de precio de los activos subyacentes sin poseerlos ni tomar posesión de ellos. Las posiciones se liquidan según la diferencia entre sus precios de apertura y cierre.

A través de una sola cuenta de BingX, los usuarios elegibles pueden acceder a mercados de CFD en metales preciosos, índices bursátiles, divisas (forex) y materias primas. La oferta brinda a los traders de cripto acceso a mercados tradicionales, respaldado por funciones como apalancamiento, posiciones largas y cortas, y compatibilidad con el ecosistema MT5.

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Las características principales de BingX CFD incluyen:· Liquidación basada en diferencias: Opere sobre los movimientos de precio sin necesidad de tomar posesión física o entrega de los activos subyacentes.

· Posicionamiento flexible: Tome posiciones largas o cortas para responder a las condiciones cambiantes del mercado.

· Apalancamiento: Utilice trading basado en margen para gestionar posiciones más grandes en relación con el capital inicial.

· Compatibilidad con el ecosistema MT5: Acceda a herramientas y funcionalidades diseñadas para respaldar una variedad de enfoques de trading dentro del ecosistema MT5.

· Experiencia de trading unificada: Gestione activos cripto y productos CFD de mercados tradicionales dentro del ecosistema de BingX, reduciendo la necesidad de moverse entre múltiples plataformas.

"Los mercados se mueven cada vez más entre clases de activos, y los traders necesitan la flexibilidad para responder a medida que surgen esas oportunidades", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "BingX CFD amplía la oferta al incorporar exposición a mercados tradicionales dentro del mismo ecosistema que las criptomonedas, brindando a los usuarios elegibles más formas de interactuar con lo que está sucediendo en los mercados globales. Mientras continuamos construyendo nuestra experiencia de trading multiactivo, seguimos enfocados en ofrecer un acceso más amplio junto con transparencia, trading responsable y una gestión de riesgos efectiva."

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Acerca de BingX

Fundado en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-AI, que sirve a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Clasificado entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionero del copy trading en cripto, BingX atiende las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles de experiencia.

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Impulsado por una completa suite de productos y servicios basados en IA, que incluyen futuros, spot, copy trading y ofertas TradFi, BingX empodera a los usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX ha sido el patrocinador principal del Chelsea FC desde 2024, y se convirtió en el primer socio oficial de exchange de criptomonedas de Scuderia Ferrari HP en 2026.

Para más información, visite: https://bingx.com/

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FUENTE BingX