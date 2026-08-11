El Niño causará una de las peores temporadas de tifones del Pacífico, según estudio

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Bangkok, 11 ago (EFE).- La temporada 2026 de tifones en el Pacífico Noroccidental será más activa que la media de los últimos 30 años, impulsada por los efectos del fenómeno El Niño, según el último estudio de la empresa británica Eurotempest, que advierte de amenazas meteorológicas en China, Filipinas y otros países de Asia.

El Riesgo de Tormentas Tropicales (TSR, por sus siglas inglés) se ha elevado y anticipa "una temporada excepcionalmente activa, con una actividad alrededor del 60 % por encima de la climatología de 1991-2020", dice el informe que fue publicado la víspera.

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Este pronóstico, explica Eurotempest, se extiende hasta el 30 de noviembre y emplea datos recabados hasta finales de junio pasado.

Solo en la última semana, el tifón Dolphin causó fuertes lluvias en el centro y norte de China, donde fueron desalojadas más de 1,6 millones personas, mientras que los ciclones tropicales Luis y Maymay provocaron inundaciones que dejaron un saldo de 19 fallecidos en el norte de Filipinas, con 2,2 millones de afectados.

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Hasta ahora, el índice de Energía Acumulada de Ciclones (ACE, en inglés), que sirve para estimar la intensidad de la temporada de huracanes, "es el séptimo más alto" de los últimos 60 años "y ya se han formado tres tifones de categoría 5 antes del 1 de agosto, lo que implica que 2026 será una temporada de tifones muy activa".

Además, prosigue el informe, como este año se ha desarrollado el fenómeno meteorológico El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, se espera que esto también potencie algunos de los tifones por venir.

Con la información disponible hasta ahora, casi todos los indicadores "apuntan a una temporada de tifones extremadamente activa", concluye el escrito.

En julio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos situó en un 81 % la probabilidad de que El Niño sea "muy fuerte" de octubre a diciembre próximo, lo que lo ubicaría como uno de los mayores desde que comenzaron los registros en 1950.

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Además, hay un 97 % de probabilidad de que el fenómeno meteorológico persista hasta la primavera de 2027, añadió el reporte, que previó asimismo un aumento de la actividad ciclónica en el Pacífico debido a El Niño. EFE