El petróleo de Texas sube un 2 % con el foco puesto de nuevo en el estrecho de Ormuz

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Nueva York, 10 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una subida del 2 %, hasta 79,93 dólares el barril, con el foco puesto de nuevo en la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

A las 09:05 hora local (13:05 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,75 dólares respecto al cierre anterior.

Irán reafirmó el domingo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

Aun así, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que los intermediarios "siguen intentando encontrar nuevamente vías para entablar negociaciones", según informó la agencia Tasnim.

La República Islámica presentó el sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

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Además, reclamó el fin de las amenazas contra Irán, el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica.

El precio del crudo bajó en el conjunto de la semana pasada un 9 %, influido por la expectativa de los operadores a que EE.UU. e Irán alcancen un acuerdo para reabrir la estratégica ruta marítima, por la que antes de la guerra transitaba alrededor de un 20 % del suministro de crudo mundial.

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Pese a que el estrecho está ahora en el foco del mercado, los analistas de Citi aseguran que existen riesgos "elevados" también fuera de Ormuz, pues "los grupos hutíes en Yemen continúan atacando y amenazando a los buques vinculados a Arabia Saudí en el Mar Rojo y alrededor de Bab al Mandeb". EFE