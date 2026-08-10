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Heridos y edificios derrumbados en la ciudad colombiana de Quibdó por el terremoto

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Bogotá, 10 ago (EFE).- Varias personas heridas y edificaciones derrumbadas dejó este lunes en la ciudad colombiana de Quibdó, capital del departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a buena parte del país.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", dijo en su cuenta de X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. EFE

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