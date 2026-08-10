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Edificios derrumbados y daños en aeropuerto de la ciudad colombiana de Pereira tras sismo

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Bogotá, 10 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia dejó importantes daños materiales en Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el centro del país, donde se derrumbaron edificios y hubo daños en infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña, según imágenes difundidas tras el sismo.

Entre el aeropuerto se desprendió parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas, aunque las autoridades todavía no tienen información de heridos o fallecidos. EFE

(foto)(vídeo)

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