La Generalitat condena la agresión homófoba en Benialí y traslada todo su apoyo a las menores afectadas y a sus familias

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La Generalitat, a través de la vicepresidenta primera y consellera de Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha manifestado su "firme condena y absoluta repulsa" ante la agresión homófoba sufrida por un grupo de menores en el pueblo de Benialí, en la Vall de Gallinera (Alicante), durante la celebración de sus fiestas patronales.

La Guardia Civil se encuentra en proceso de recopilar información e instruir las diligencias tras los ataques y actitudes homófobas registradas el pasado sábado durante las fiestas de Benialí sufridas por cinco chicas de 14 años, que fueron agredidas por parte de tres jóvenes de entre 16 y 17 que lanzaron insultos homófobos contra ellas como "maricona" o "bollera", además de gritos como "viva Franco" o "viva Vox". Una de las menores víctimas acabó con un ojo morado y varias heridas en las rodillas, hechos que fueron denunciados.

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En un comunicado, Camarero ha indicado que la Generalitat está "en contacto permanente" con el Ayuntamiento y el alcalde de la localidad, Ignasi Mora, para trasladar todo su apoyo, solidaridad y cercanía a las menores agredidas, a sus familias y al municipio, "especialmente en estos momentos de preocupación y dolor".

"Ninguna persona debe sufrir insultos, amenazas o agresiones por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género", ha recalcado, y ha advertido que "resulta particularmente grave que estas conductas violentas se dirijan contra adolescentes, vulnerando su derecho a vivir y relacionarse en libertad, igualdad y seguridad".

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La titular de Igualdad ha subrayado que la LGTBIQ+fobia "no tiene cabida en una sociedad inclusiva y respetuosa con los derechos humanos, ni tampoco en los espacios festivos, los cuales deben constituir lugares de encuentro, convivencia y disfrute para todas las personas.

Desde la Conselleria de Igualdad se ha trasladado el respaldo de la Generalitat a las actuaciones iniciadas y dirigidas al esclarecimiento de los hechos, además de poner a disposición del Ayuntamiento, de las víctimas y de sus familias todos los servicios públicos de acompañamiento y atención con los que cuenta la Generalitat.

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"Queremos agradecer también la respuesta de solidaridad mostrada por la ciudadanía, por el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera y por todas las personas que han expresado públicamente su rechazo ante esta agresión y su apoyo a las jóvenes afectadas", ha añadido Camarero.

Y ha concluido: "Hoy, más que nunca, la Generalitat traslada a las jóvenes afectadas y a sus familias un mensaje claro: las instituciones públicas valencianas estaremos siempre a su lado en la defensa de sus derechos, su dignidad y su libertad. Frente al odio, reafirmamos nuestro compromiso con una Comunitat Valenciana diversa, plural y respetuosa, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad y sin miedo".

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