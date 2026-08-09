Sofocado un incendio en refinería saudí que procesa 400.000 barrilles de crudo diarios

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Riad, 9 ago (EFE).- El Ministerio de Petróleo saudí informó este domingo de que equipos de bomberos extinguieron un incendió que se desató en la madrugada en una de las instalaciones de la refinería de la petrolera Aramco en Jazán, en el suroeste de Arabia Saudí y frontera con el Yemen, sin que se registren heridos.

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El departamento del ramo señaló en un breve mensaje en su cuenta de X "que las autoridades competentes están completando los procedimientos necesarios para abordar el incidente".

No obstante, el ministerio no dio detalles sobre los daños materiales ni tampoco el origen del fuego.

La refinería de Jazán procesa unos 400.000 barriles de petróleo crudo al día y produce productos refinados, como gasolina y gasóleo.

Pese a que nadie ha reivindicado un ataque reciente a la refinería, el incendio se produce en medio de la escalada entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes del Yemen, grupo respaldado por Irán, que en las últimas semanas ha realizado ataques directos sobre territorio saudí y contra su navegación y la infraestructura energética vinculada.

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Este mismo viernes, los hutíes lanzaron un ataque contra la región saudí de Najrán, fronteriza con el Yemen, donde al menos 11 civiles resultaron heridos por el lanzamiento de proyectiles contra bienes e instalaciones civiles.

Los rebeldes, de hecho, aseguraron el pasado 25 de julio haber realizado varios ataques contra instalaciones "sensibles" de Aramco en Jazán y Yanbu.

A finales del mes pasado, los hutíes han intensificado amenazas y ataques contra territorio saudí, junto con un bloqueo marítimo contra la navegación vinculada a Arabia Saudí en el mar Rojo, en respuesta a lo que los rebeldes llaman "el bloqueo" saudí a las zonas bajo su control.

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Arabia Saudí ha sido uno de los actores centrales de la guerra del Yemen ya que intervino militarmente en 2015 al frente de una coalición árabe -que sigue a día de hoy- para apoyar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente frente a los hutíes, después de que estos tomaran Saná y se expandieran por buena parte del país.EFE